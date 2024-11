Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 novembre 2024 - Hope e Liam sono davvero al capolinea. La Logan continuerà a pregare il marito di darle una chance ma non saprà spiegargli concretamente perché abbia baciato Thomas. Lo Spencer, esausto e convinto che la situazione sia irrimediabile, non riuscirà a perdonarla e le rivelerà freddamente di volere il divorzio. Finn intanto confesserà a Steffy di temere che Liam non sia in grado di dimenticare quanto successo e di avere paura che la relazione tra il ragazzo e sua moglie sia compromessa. Dopo la dura discussione avuta a casa, Hope tornerà in ufficio. RJ si dirigerà da lei per farle i complimenti per il suo successo ma la troverà persa nei suoi tristi pensieri e le domanderà cosa le sia accaduto... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 novembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 26 novembre 2024 - Tufan decide di sfruttare Nihan come esca per intrappolare Emir: vuole aggredirlo ed accusarlo dell'omicidio di Asu. Tuttavia, la pittrice, per evitare il peggio, soccorre il marito. Emir le confessa di aver capito di non poter ottenere altro che la sua pietà: si accontenterà, però non rinuncerà mai al suo amore. Intanto, Kemal ha il forte sospetto che il presunto assassino della moglie sia entrato attraverso un'impalcatura per le pulizie delle finestre; quando Zehir gli dice che l'impalcatura è stata nuovamente montata davanti al suo appartamento, l'ingegnere si affretta a rincasare per cogliere il criminale in flagrante... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 26 novembre 2024 - Baris è fuori di sé dalla rabbia. L'avvocato non alcun dubbio sul fatto che ci sia lo zampino di Mehdi dietro l'intimidazione subita da Zeynep, mentre quest'ultima è convinta della totale estraneità nei fatti dell'ex marito, tanto che l'ha persino difeso a spada tratta. Baris sta esprimendo la sua contrarietà, ma Zeynep cerca di fargli capire di averlo fatto principalmente perché teme ci possano essere ritorsioni contro la sua famiglia... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 novembre 2024 - Don Lorenzo giocare d’astuzia. Il Capitano, scoperti i traffici del conte, deciderà di ricattarlo e di costringerlo a dargli una quota delle vendite delle armi se vorrà mantenere il suo segreto. Don Alonso intanto continuerà a spingere Ayala a conoscere meglio Margarita mentre Simona chiederà a Pia di dare un’opportunità di lavoro a sua figlia Virtudes. La governante accetterà ma la ragazza dovrà sottoporsi a un colloquio. Cruz parlerà con Don Alonso e lo spingerà a darle una mano a portare Manuel da Jimena. La marchesa dirà al marito che una visita a casa dei Duchi De Los Infantes è necessaria per mantenere la serenità tra le due famiglie... Qui la trama completa de La Promessa.

