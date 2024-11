Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 novembre 2024: Liam vuole divorziare. Hope non ha scampo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 26 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Liam non può perdonare Hope. Lo Spencer vuole il divorzio!

Hope e Liam sono davvero al capolinea. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 26 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, la Logan continuerà a pregare il marito di darle una chance ma non saprà spiegargli concretamente perché abbia baciato Thomas. Lo Spencer, esausto e convinto che la situazione sia irrimediabile, non riuscirà a perdonarla e le rivelerà freddamente di volere il divorzio. Finn intanto confesserà a Steffy di temere che Liam non sia in grado di dimenticare quanto successo e di avere paura che la relazione tra il ragazzo e sua moglie sia compromessa. Dopo la dura discussione avuta a casa, Hope tornerà in ufficio. RJ si dirigerà da lei per farle i complimenti per il suo successo ma la troverà persa nei suoi tristi pensieri e le domanderà cosa le sia accaduto.

Beautiful Anticipazioni puntata del 26 novembre 2024: Liam chiede il divorzio a Hope, Video

Scopri le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 26 novembre 2024. Prima di leggere le trame complete dell'episodio della Soap, incuriosisciti con il video qui sotto.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 26 novembre 2024

Beautiful Anticipazioni 26 novembre 2024: Liam vuole il divorzio

Hope e Liam sono alla resa dei conti. Quanto accaduto a Roma ha cambiato per sempre la vita dei due ragazzi, che ora si trovano a dover fare i conti con un matrimonio scricchiolante. La Logan chiederà a suo marito di perdonarla e di darle l’opportunità di rimediare. La bionda non saprà però spiegargli come mai si sia lasciata così tanto trascinare dagli eventi e perché abbia baciato Thomas. Deluso, amareggiato e stanco di dover combattere, il figlio di Bill perderà completamente la pazienza e rivelerà alla consorte di non riuscire più ad andare avanti così. Le confesserà di aver bisogno di stare da solo e di voler divorziare. Una decisione sofferta ma che non può più essere rimandata. Per la stilista sarà un vero shock.

Beautiful Anticipazioni: Finn teme che Liam non perdonerà mai Hope

Steffy e Finn non smetteranno di preoccuparsi per Hope e Liam. La Forrester continuerà a sperare che lo Spencer riesca a lasciare da parte il risentimento per la moglie e sia in grado di perdonarla ma suo marito non avrà la sua stessa fiducia. Il dottore sarà infatti convinto che il figlio di Bill non sarà in grado di passar sopra a questo terribile evento e questo perché il tradimento è avvenuto con Thomas, l’uomo che lui odia più di chiunque altro e che ha sempre tentato di tenere lontano dalla sua famiglia. Steffy manterrà i nervi saldi ma soprattutto proseguirà nel non dire al consorte del bacio che anche lei ha ricevuto a Roma.

Beautiful Trame e Anticipazioni: RJ scopre che Hope e Liam potrebbero divorziare

Hope tenterà di convincere Liam a perdonarla ma lo Spencer la gelerà chiedendole il divorzio e allontanandosi dalla loro casa, deciso a non tornarci. Il ragazzo prenderà le sue valigie e sarà pronto a trasferirsi a casa di Bill, per fare ordine nella sua mente. La Logan cercherà di distrarsi tornando in ufficio ma non riuscirà a mantenere l’attenzione sul suo lavoro e sarà presa da altri pensieri. Sarà così che la troverà RJ, persa a guardare il soffitto. Il ragazzo, che la raggiungerà per farle i suoi complimenti, cercherà di capire cosa le stia accadendo e scoprirà la triste verità che turba sua sorella.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 novembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.