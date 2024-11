Endless Love Anticipazioni 26 novembre 2024: Emir a rischio, ma Nihan lo salva!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 26 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Tufan aggredisce Emir, ma interviene Nihan a salvarlo!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 26 novembre 2024, alle 14:10, Tufan decide di sfruttare Nihan come esca per intrappolare Emir: vuole aggredirlo ed accusarlo dell'omicidio di Asu. Tuttavia, la pittrice, per evitare il peggio, soccorre il marito. Emir le confessa di aver capito di non poter ottenere altro che la sua pietà: si accontenterà, però non rinuncerà mai al suo amore. Intanto, Kemal ha il forte sospetto che il presunto assassino della moglie sia entrato attraverso un'impalcatura per le pulizie delle finestre; quando Zehir gli dice che l'impalcatura è stata nuovamente montata davanti al suo appartamento, l'ingegnere si affretta a rincasare per cogliere il criminale in flagrante...

Endless Love Anticipazioni: Nihan salva Emir!

Tufan è pronto a compiere la sua mossa per mettere Emir fuori dai giochi una volta per tutte. Il giovane ha architettato un diabolico piano per sbarazzarsi dell'odiato capo: sfrutterà Nihan, che verrà utilizzata come esca, per far cadere in trappola Emir. L'intento di Tufan è quello di aggredirlo e poi far ricadere su di lui la colpa della morte di Asu. Tuttavia, per evitare che accada qualcosa di terribile, la pittrice decide d'intervenire e soccorrere Emir. Quest'ultimo, allora, dice alla Sezin di avere chiaro che non potrà mai godere del suo amore, ma che, quantomeno, potrà sempre contare sulla sua pietà; si accontenterà, e non rinuncerà mai a lei...

Endless Love Anticipazioni: Kemal spalle al muro!

Kemal non ha ricordi nitidi in merito a ciò che è realmente accaduto la sera precedente la scomparsa di Asu, ma ha intenzione di recuperare la memoria quanto prima: infatti, è molto preoccupato per le sue sorti, essendo in cima alla lista dei sospettati per questo presunto omicidio, ed è anche molto preoccupato per sua moglie. Quindi, l'ingegnere si mette ad esaminare i video delle telecamere di sorveglianza del palazzo; tuttavia, quello che vede, anziché fornirgli delle risposte, fa sorgere nel Soydere altri dubbi. Dato che non la si vede mai lasciare il palazzo, il ragazzo ipotizza che qualcuno abbia manipolato le immagini, oppure che ci sia un'altra uscita di cui non sa niente...

Kemal sulle tracce dell'assassino di Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 26 novembre 2024

Kemal è riuscito a scorgere nelle immagini delle telecamere di sorveglianza qualcosa che ha catturato la sua attenzione: una macchina professionale per le pulizie dei vetri, e che lo spinge a pensare che possa essere la chiave per risolvere questo enigma. Il protagonista ha il forte sospetto che il presunto assassino di Asu sia entrato attraverso un'impalcatura per le pulizie delle finestre. A questo punto, Zehir interviene, dicendogli che l'impalcatura in questione è stata montata di nuovo proprio di recente davanti al suo appartamento; allora, il Soydere si affretta a rincasare, con il solo obiettivo di cogliere il criminale in flagrante. Ce la farà oppure no?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.