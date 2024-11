My Home My Destiny 2 Anticipazioni 26 novembre 2024: Baris perde le staffe! E Zeynep...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 26 novembre 2024 su Canale 5: Baris e Zeynep hanno un'accesa discussione per Mehdi!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 novembre 2024 alle 16:50, Baris è fuori di sé dalla rabbia. L'avvocato non alcun dubbio sul fatto che ci sia lo zampino di Mehdi dietro l'intimidazione subita da Zeynep, mentre quest'ultima è convinta della totale estraneità nei fatti dell'ex marito, tanto che l'ha persino difeso a spada tratta. Baris sta esprimendo la sua contrarietà, ma Zeynep cerca di fargli capire di averlo fatto principalmente perché teme ci possano essere ritorsioni contro la sua famiglia...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris preoccupato per Zeynep!

Dopo ciò che è accaduto a Zeynep, Baris è diventato ancora più protettivo nei suoi confronti. La giovane, mentre si trovava con Sakine e Nermin davanti casa di quest'ultima, ha subito un vero e proprio attentato: un motociclista con casco integrale è apparso all'improvviso ed ha sparato nella loro direzione con il chiaro intento di ucciderle, o quantomeno d'intimidirle. L'avvocato, terrorizzato al pensiero di ciò che sarebbe potuto succedere e, peggio, di ciò che potrebbe ancora accadere, ha tentato di proporre a Zeynep di assumere una guardia del corpo, però lei non ne ha voluto sapere...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris sospetta di Mehdi...

Baris è d'accordo con Sakine e Nermin: dietro la terribile intimidazione che loro e Zeynep hanno subito non può che esserci una sola persona, Mehdi. Il rosso è certo che l'uomo continui ad essere l'uomo pericoloso e, soprattutto, ossessionato dall'ex moglie che è sempre stato. Dal momento che è stato capace di rinchiuderla in casa, distruggere la sua automobile di lavoro ed addirittura rapirla, Baris ha il forte timore che Mehdi potrebbe essere perfettamente capace anche di pagare qualcuno per fare una cosa così orribile...

Baris e Zeynep si scontrano, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 26 novembre 2024

Benché Baris additi Mehdi come il solo responsabile per l'agguato che ha subito, Zeynep non sente ragioni: ritiene che l'ex marito non abbia niente a che fare con ciò che è successo. Convinta della sua idea, la mora è arrivata persino a difenderlo a spada tratta al cospetto dell'amato, quando si è presentato in commissariato per chiarire la sua posizione in merito a questa brutta storia. Baris, tuttavia, non l'ha presa per niente bene, anzi: sta esprimendo la sua contrarietà. Allora, Zeynep prova a fargli capire che, in verità, lo ha fatto principalmente perché ha il timore che possano esserci delle ritorsioni contro la sua famiglia...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 25 al 29 novembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.