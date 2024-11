La Promessa Anticipazioni 26 novembre 2024: Pelayo sotto scacco. Don Lorenzo lo ha in pugno!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 26 novembre 2024. Nell'episodio della Soap, Don Lorenzo ricatterà Pelayo e lo costringerà a dargli una quota del commercio delle armi se vorrà che i suoi segreti rimangano tali.

Nella puntata de La Promessa in onda il 26 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, vedremo Don Lorenzo giocare d’astuzia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Capitano, scoperti i traffici del conte, deciderà di ricattarlo e di costringerlo a dargli una quota delle vendite delle armi se vorrà mantenere il suo segreto. Don Alonso intanto continuerà a spingere Ayala a conoscere meglio Margarita mentre Simona chiederà a Pia di dare un’opportunità di lavoro a sua figlia Virtudes. La governante accetterà ma la ragazza dovrà sottoporsi a un colloquio. Cruz parlerà con Don Alonso e lo spingerà a darle una mano a portare Manuel da Jimena. La marchesa dirà al marito che una visita a casa dei Duchi De Los Infantes è necessaria per mantenere la serenità tra le due famiglie.

La Promessa Anticipazioni 26 novembre 2024: Don Lorenzo ricatta Pelayo

Giorni complicati a La Promessa. Abel sta ricattando Jana e Manuel ma non sarà il solo a usare questi mezzi per ottenere quello che vuole. Don Lorenzo ha incastrato Pelayo scoprendo i loschi traffici che il ragazzo ha nascosto sino a ora. Il Capitano giocherà d’astuzia e capendo di poterci guadagnare qualcosa, ricatterà il conte e gli intimerà di dargli una quota della vendita delle armi, in cambio del suo silenzio. Pelayo si troverà costretto ad accettare, non avrà grandi alternative, non ora che il suo matrimonio con Catalina ha finalmente ottenuto l’approvazione di Don Alonso e i due ragazzi potranno finalmente diventare marito e moglie. Ovviamente se i segreti del ragazzo verranno mantenuti tali.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso vuole “sistemare” Margarita

Da qualche tempo Don Alonso sta cercando di convincere Ayala ad avvicinarsi a Margarita. Il marchese sembra voler sistemare sua cognata ma anche volersi liberare dello sgradito ospite, che non ha certo disdegnato di criticare chiunque alla tenuta. Il conte accetterà di conoscere meglio la donna, soprattutto dopo che scoprirà un piccolo ma non insignificante particolare sull’eredità della madre di Martina. Intanto Simona chiederà a Pia di dare un’opportunità a Virtudes. La governante accetterà ma prima di concederle un lavoro e un alloggio alla tenuta, la sottoporrà a un colloquio per testare le sue qualità.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Cruz mette in allarme Don Alonso

Manuel si è rifiutato di andare a trovare Jimena e la cosa ha indispettito i duchi De Los Infantes. Cruz informerà suo marito della necessità che il loro figlio rimedi al più presto, andando da sua moglie. I due dovranno però trovare un modo per convincerlo o comunque per costringerlo a fare questo sforzo, che lui non vuole fare. Il marchese penserà di aver trovato una soluzione e si tratterà di un inganno, in cui spererà che suo figlio cada. Di cosa si tratterà?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.