Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 ottobre 2024 -Ridge molto deluso e sconfortato dalla lite tra le sue ex mogli. Il Forrester deciderà di tenersi lontano dalla rissa tra Taylor e Brooke e nonostante la Logan torni a rivelargli di essere innamorata di lui e di voler ricostruire il loro rapporto, affermerà di non sentirsi ancora pronto per prendere una decisione e quindi di non saper scegliere tra le due donne. Confesserà quindi di volersi concentrare unicamente sul suo viaggio a Roma. Lo stilista si lascerà andare soltanto con suo figlio al quale farà tanti complimenti per i grandi progressi che ha fatto sia personali che professionali, che lo stanno portando a un grande successo... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 29 ottobre 2024 - Kemal continua a restare nascosto con la piccola Deniz, mentre tutti lo stanno cercando. Da un lato c'è la polizia. Hakan ha scoperto tramite Zeynep che l'ingegnere è il padre biologico della bambina, ma lui deve comunque fare il suo dovere, visto che il Soydere ha compiuto un reato, rapendo Deniz. Dall'altro c'è Emir, disposto a tutto pur di rintracciare la figlioletta, tanto che sta sfruttando qualsiasi mezzo a disposizione. Infatti, i famigliari e gli amici del suo acerrimo nemico vengono sorvegliati tutti i giorni per tutto il giorno. Kemal, capito che il suo piano è fallito per colpa di una talpa, è determinato a smascherarla... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 29 ottobre 2024 - proprio come Sultan ed Emine hanno fatto con Zeynep, Ali Riza sta provando a distendere il clima che c'è in casa proponendo una bella serata fuori ai suoi nipoti. Proprio mentre le tre stanno rincasando, Savas pensa di fare una chiamata a Zeynep, ma al posto di quest'ultima risponde al telefono Sultan. Allora, il giovane crede che la cosa migliore da fare potrebbe essere raggiungerle... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 ottobre 2024 - vedremo qual è il vero legame che unisce Petra ad Ayala. Verremo a sapere che il conte è arrivato alla tenuta dopo aver scoperto che suo figlio Feliciano è morto. Ebbene sì, l’uomo con cui la cameriera di Cruz ha avuto una relazione clandestina – che ancora ora li lega – è proprio l’amico di famiglia della marchesa. Dopo questa sconvolgente rivelazione dovremo prepararci a un altro colpo di scena. Curro sarà insofferente della sua vita da recluso ma suo zio gli chiederà di avere ancora un po’ di pazienza e gli prometterà di trovare presto chi ha tentato di ucciderlo. Il ragazzo accetterà di aspettare e troverà conforto in Jana, a cui rivelerà una verità che sino a ora non ha saputo rivelarle... Qui la trama completa de La Promessa.

