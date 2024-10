My Home My Destiny 2 Anticipazioni 29 ottobre 2024: Savas e Sultan hanno un piano...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 ottobre 2024, alle 16:40, Ali Riza sta portando i suoi nipoti in un locale per passare una piacevole serata insieme. Mentre Sultan, Emine e Zeynep stanno per rincasare, Savas chiama quest'ultima, ma è la prima a rispondere al telefono. Allora il giovane decide di raggiungerle...

Tra Zeynep e Baris c'è stata una dura discussione. Lui ha scoperto che lei aveva deciso di diventare l'avvocato di Mehdi, e che, mentre glielo teneva nascosto, coinvolgeva Savas. Neanche a dirlo, Baris è andato su tutte le furie, perché si è sentito pugnalato alle spalle. Ferito, ha reagito molto male. Zeynep, determinata a fargli capire come stessero davvero le cose, ha provato a spiegarsi, anche se non è riuscita né a spiegarsi né a farsi perdonare...

Dato che Zeynep sta soffrendo per lo stato attuale delle cose tra lei e Baris, Sultan ed Emine organizzano una "serata tra ragazze", sperando di riuscire a risollevarle l'umore. Nel corso della loro cena, Zeynep, fra chiacchiere, risate e del buon vino, sembra recuperare il sorriso. Inoltre, quest'ultima finalmente si apre, rivelando alla migliore amica e a sua madre quali siano i veri sentimenti che animano il suo cuore...

Proprio come Sultan ed Emine hanno fatto con Zeynep, Ali Riza sta provando a distendere il clima che c'è in casa proponendo una bella serata fuori ai suoi nipoti. Proprio mentre le tre stanno rincasando, Savas pensa di fare una chiamata a Zeynep, ma al posto di quest'ultima risponde al telefono Sultan. Allora, il giovane crede che la cosa migliore da fare potrebbe essere raggiungerle...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.