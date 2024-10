La Promessa Anticipazioni 29 ottobre 2024: Petra svela un altro suo segreto. Ayala è il padre di Feliciano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 29 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap scopriremo che Ayala è il padre di Feliciano mentre Curro rivelerà a Jana un grande segreto...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rete4 il 29 ottobre 2024, alle ore 19.45, scopriremo qual è il vero legame che unisce Petra ad Ayala. Verremo a sapere che il conte è arrivato alla tenuta dopo aver scoperto che suo figlio Feliciano è morto. Ebbene sì, l’uomo con cui la cameriera di Cruz ha avuto una relazione clandestina – che ancora ora li lega – è proprio l’amico di famiglia della marchesa. Dopo questa sconvolgente rivelazione dovremo prepararci a un altro colpo di scena. Curro sarà insofferente della sua vita da recluso ma suo zio gli chiederà di avere ancora un po’ di pazienza e gli prometterà di trovare presto chi ha tentato di ucciderlo. Il ragazzo accetterà di aspettare e troverà conforto in Jana, a cui rivelerà una verità che sino a ora non ha saputo rivelarle.

La Promessa Anticipazioni: Ayala rivela di essere il padre di Feliciano

Tra Ayala e Petra è ormai chiaro che ci sia del tenero. I due, per incontrarsi, useranno una parola segreta scelta anni prima per potersi vedere di nascosto. Ma quello che si scoprirà nella puntata de La Promessa del 29 ottobre 2024, sarà qualcosa di veramente sensazionale. Verremo infatti a sapere che il conte è il padre di Feliciano. Il nobile confesserà alla sua ex amante di essere arrivato a La Promessa dopo aver letto il necrologio del ragazzo su un giornale e di aver quindi pensato di correre da lei. La domestica ne sarà molto felice e spererà che la presenza dell’uomo possa alleviare almeno in parte il dolore che ancora prova e che non passerà mai.

Anticipazioni La Promessa: Curro è insofferente!

Don Alonso ha messo Curro in isolamento per proteggerlo dalla persona che ha tentato di ucciderlo e che è ancora in circolazione. Il marchese vuole a ogni costo stanare l’assassino che ha cercato di liberarsi di suo nipote e per farlo ha bisogno che il giovane stia nella sua camera, sorvegliato a vista. Questa condizione di sorvegliato speciale, comincerà a dare noia a Curro, che vorrebbe poter tornare alla sua vita di tutti i giorni. Don Alonso gli chiederà di aspettare e pazientare e gli prometterà di tornare da lui con la soluzione della sua situazione in mano. Il barone accetterà di attendere e cercherà di distrarsi grazie alla compagnia di Jana.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro confessa a Jana un segreto

Curro sarà felice di passare del tempo con Jana e troverà pure il coraggio e l’occasione per affrontare con lei una verità, che non le ha ancora confessato. Il ragazzo le racconterà tutto e le rivelerà di aver trovato – tempo prima – una lettera di Ramona, nella quale la donna gli rivelava l’identità di suo padre. Il barone confesserà alla sorella che il nome scritto sulla missiva era quello di Don Alonso. Insomma Curro dirà a Jana che Alonso è suo padre e aggiungerà anche di aver deciso di accettare il titolo di Barone De Linaja anche per stargli più vicino e per condividere con lui alcuni momenti importanti. La cameriera rimarrà di sasso e non riuscirà a mandare giù questa verità così tanto sconvolgente.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.