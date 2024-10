Endless Love Anticipazioni 29 ottobre 2024: Per Kemal si mette male!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 29 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal capisce di non avere scampo...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 29 ottobre 2024, alle 14:10, Kemal continua a restare nascosto con la piccola Deniz, mentre tutti lo stanno cercando. Da un lato c'è la polizia. Hakan ha scoperto tramite Zeynep che l'ingegnere è il padre biologico della bambina, ma lui deve comunque fare il suo dovere, visto che il Soydere ha compiuto un reato, rapendo Deniz. Dall'altro c'è Emir, disposto a tutto pur di rintracciare la figlioletta, tanto che sta sfruttando qualsiasi mezzo a disposizione. Infatti, i famigliari e gli amici del suo acerrimo nemico vengono sorvegliati tutti i giorni per tutto il giorno. Kemal, capito che il suo piano è fallito per colpa di una talpa, è determinato a smascherarla...

Endless Love Anticipazioni: Kemal rapisce Deniz!

Kemal, determinato come non mai a strappare la piccola Deniz dalle grinfie dell'odiato Emir, ha commesso un colpo di testa: ha organizzato il "rapimento" della bambina, e, approfittando del trambusto che c'era in casa Kozcuoglu per via del trasloco di Leyla, alla fine ce l'ha fatta. Infatti, a nulla è servito il tentativo del suo rivale in amore di fermarlo. Furibondo, Emir si è messo a cercare in largo e in lungo Deniz, pronto a tutto pur di riprendersela, e, se non fosse stato per l'intervento di Zeynep, forse sarebbe persino stato in grado di centrare il suo obiettivo...

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 29 ottobre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Endless Love in onda il 29 ottobre 2024 su Canale5 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap.

Endless Love Anticipazioni: Banu informa Emir...

Emir ha dalla sua Banu. In effetti, quest'ultima lo ha appena messo al corrente di una cosa di rilevante importanza che ha da poco scoperto. Banu ha origliato una conversazione privata tra Tarik e Zeynep, e poi è corsa a spifferare all'ex amante il suo contenuto, aggiungendo di aver scoperto che era stata proprio la cognata ad allertare Kemal affinché lui si mettesse in salvo insieme a Deniz...

Kemal alle strette, nelle Anticipazioni di Endless Love del 29 ottobre 2024

Kemal continua a restare nascosto insieme a Deniz, anche se sa di avere tutti alle calcagna. Se da un lato c'è la polizia, dall'altro c'è Emir. Hakan è stato informato da Zeynep del fatto che il fratello sia il padre biologico della bimba, ma lui ha ribadito di non potersi sottrarre ai suoi doveri: essendo un poliziotto, deve comunque tentare di arrestarlo, poiché in fin dei conti ha pur sempre commesso un reato, ossia il rapimento. L'imprenditore, invece, sta sfruttando tutte le risorse a sua disposizione per stanare il Soydere, tanto che i suoi cari sono tenuti sotto stretta sorveglianza ventiquattro ore su ventiquattro. Il protagonista, conscio di non avere scampo perché una spia lo ha pugnalato alle spalle, pretende di scoprire di chi si tratti e di prendere i suoi provvedimenti...

