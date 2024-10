Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 ottobre 2024 - Taylor avrà paura che Brooke abbia campo libero con Ridge. La dottoressa farà di tutto per non perdere il vantaggio che crede di aver guadagnato contro la Logan ma saprà anche che la bionda ha grandi capacità persuasive sul Forrester. Per organizzare un piano per non farsi mettere con le spalle al muro, cercherà consiglio in sua figlia Steffy. La ragazza non vorrà mettersi in mezzo in questa situazione così come ha fatto in passato, e per questo la spronerà a non gettare la spugna ma si scuserà con lei per non darle la mano di cui potrebbe avere realmente bisogno ora. La giovane Forrester sarà però molto contenta che la sua mamma abbia finalmente messo in chiaro le cose con suo padre e che sia pronta a lottare per lui e addirittura a partire a Roma con tutta la famiglia, per riavvicinarsi al designer... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 28 ottobre 2024 - Banu sta origliando una conversazione privata tra Tarik e Zeynep; subito dopo, corre a spifferare tutto ad Emir. Inoltre, la giovane dice al suo ex amante che è stata proprio la mora ad avvisare Kemal affinché si mettesse in salvo. Intanto, Asu lascia al marito un messaggio in segreteria, offrendogli il suo aiuto. Poi, si dirige a casa Soydere, dove non viene accolta nel migliore dei modi. Dato che Zehir, con i suoi sospetti, le ha messo la pulce nell'orecchio, Fehime, certa che lei sia la talpa, caccia via Asu in malo modo. Tuttavia, quest'ultima prova ad allertare il cognato. Asu avvisa Tarik che a tradirli, in realtà, è stata Banu... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 28 ottobre 2024 - Zeynep e Baris sono ai ferri corti. Dopo che lui ha scoperto che lei aveva accettato di assumere la difesa di Mehdi senza dirgli nulla, c'è stata una dura discussione che li ha portati ad allontanarsi, e a soffrire. Sultan ed Emine, dispiaciute per lo stato d'animo in cui si trova Zeynep, scelgono di portarla a cena fuori in modo tale da concederle una distrazione dai suoi problemi. All'inizio la mora è titubante, ma alla fine accetta, e fa bene: grazie a qualche bicchiere di vino e a quattro chiacchiere, sembra stare meglio. Poi, finalmente riesce ad aprire il suo cuore, e a confessare ciò che realmente sente... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 ottobre 2024 - il Conte De Ayala e Petra sono intimi. La cameriera di Cruz e il conte si ritroveranno insieme grazie a una parola segreta che i due usavano anni prima per i loro incontri. Sarà chiaro che i due siano piuttosto complici e che a unirli ci sia ben più di una semplice amicizia ma quale sarà tutta la verità? Cos’altro nasconde la domestica personale di Cruz? Intanto Maria si sfogherà con Catalina e cercherà di trovare una soluzione per il suo matrimonio. La ragazza non riuscirà però a rivelare tutto la sua frustrazione. Più tardi, presa dalla curiosità, si metterà a rovistare in soffitta e trovare una borsa piena di soldi e deciderà di impossessarsene. Intanto Don Alonso continuerà a non sopportare la presenza di Ayala e se la prenderà con la moglie per averlo accolto in casa. Il marchese proseguirà anche con le sue ricerche per trovare l’uomo che ha tentato di uccidere Curro e Don Lorenzo penserà che sia arrivato il momento di lasciare la tenuta... Qui la trama completa de La Promessa.

