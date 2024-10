La Promessa Anticipazioni 28 ottobre 2024: Maria trova una borsa piena di denaro in soffitta e se ne impossessa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 28 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap vedremo Petra e Ayala usare una parola segreta per incontrarsi mentre Maria troverà una borsa piena di soldi in soffitta.

Nella puntata de La Promessa in onda il 28 ottobre 2024 alle ore 19.45 su Rete4, scopriremo che il Conte De Ayala e Petra sono intimi. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera di Cruz e il conte si ritroveranno insieme grazie a una parola segreta che i due usavano anni prima per i loro incontri. Sarà chiaro che i due siano piuttosto complici e che a unirli ci sia ben più di una semplice amicizia ma quale sarà tutta la verità? Cos’altro nasconde la domestica personale di Cruz? Intanto Maria si sfogherà con Catalina e cercherà di trovare una soluzione per il suo matrimonio. La ragazza non riuscirà però a rivelare tutta la sua frustrazione. Più tardi, presa dalla curiosità, si metterà a rovistare in soffitta e troverà una borsa piena di soldi e deciderà di impossessarsene. Intanto Don Alonso continuerà a non sopportare la presenza di Ayala e se la prenderà con la moglie per averlo accolto in casa. Il marchese proseguirà anche con le sue ricerche per trovare l’uomo che ha tentato di uccidere Curro e Don Lorenzo penserà che sia arrivato il momento di lasciare la tenuta.

La Promessa Anticipazioni: Petra e Ayala intimi

Petra è tornata a lavoro dopo aver seppellito Feliciano e non si è lasciata più turbare dall’idea di suo figlio. A sorpresa, la cameriera è apparsa – sin da subito – l’unica persona insieme a Cruz ad aver piacere di avere il Conte De Ayala ospite alla tenuta. Ma se per la marchesa è sin dal principio apparso chiaro il perché di tanta felicità, per la domestica le cose si faranno sempre più intriganti. Petra dimostrerà di conoscere molto bene il conte e di avere con lui una certa intimità. Ma quale sarà il loro passato? Cosa avranno condiviso e perché stiamo scoprendo solo ora di loro? Le cose si faranno molto interessanti soprattutto dopo che vedremo che i due per incontrarsi useranno una parola segreta. Rimarremo molto stupiti dalla verità che scopriremo.

Anticipazioni La Promessa: Maria fa una scoperta sensazionale

Maria e Salvador non rinunciano alle loro nozze e intendono fare di tutto per fissare la data e non attendere il matrimonio di Catalina. I due ragazzi vogliono diventare marito e moglie ma l’unica persona che ora li può aiutare è proprio la giovane marchesina. La Fernandez andrà a parlarle per spiegarle cosa sta succedendo ma non riuscirà a essere chiara e precisa nel raccontarle tutto e nel confidarle la sua tensione. La giovane sarà sconsolata ma ritroverà molto presto la contentezza. Mentre curioserà in soffitta, troverà una borsa piena di soldi e le tornerà proprio il sorriso… anzi vi riveliamo che il suo atteggiamento, anche nei confronti del suo futuro con Salvador, cambierà radicalmente.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo fugge dalla tenuta

Don Alonso è furioso per l’arrivo di Ayala e se la prenderà con Cruz per aver permesso al conte di stare a casa loro. Il marchese non vuole nessuno ostacolo alla sua ricerca dell’uomo che ha tentato di uccidere Curro e avere un altro ospite, tra l’altro così tanto sgradevole, lo ha reso nervoso. Nonostante questo continuerà con le sue indagini senza sosta. Vorrà in ogni modo trovare chi ha osato toccare suo nipote, il nuovo barone de Linaja. Questa determinazione ha già cominciato a spaventare Don Lorenzo. Il nobile, vedendo il cognato così tanto impegnato, deciderà di lasciare la tenuta per evitare di tradirsi. A rendere la situazione ancora più problematica ci sarà inoltre Don Romulo. Il maggiordomo – per ordine di Alonso – dovrà interrogare tutto il personale presente il giorno della caccia.

