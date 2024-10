Beautiful, Anticipazioni Puntate del 28 ottobre 2024: Taylor lo giura. Non lascerà campo libero a Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 28 ottobre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap, Taylor giurerà a se stessa di non permettere a Brooke di circuire Ridge e si preparerà a partire per Roma.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 28 ottobre 2024, alle ore 13.45, Taylor avrà paura che Brooke abbia campo libero con Ridge. La dottoressa farà di tutto per non perdere il vantaggio che crede di aver guadagnato contro la Logan ma saprà anche che la bionda ha grandi capacità persuasive sul Forrester. Per organizzare un piano per non farsi mettere con le spalle al muro, cercherà consiglio in sua figlia Steffy. La ragazza non vorrà mettersi in mezzo in questa situazione così come ha fatto in passato, e per questo la spronerà a non gettare la spugna ma si scuserà con lei per non darle la mano di cui potrebbe avere realmente bisogno ora. La giovane Forrester sarà però molto contenta che la sua mamma abbia finalmente messo in chiaro le cose con suo padre e che sia pronta a lottare per lui e addirittura a partire a Roma con tutta la famiglia, per riavvicinarsi al designer.

Beautiful Anticipazioni: Amicizia finita tra Brooke e Taylor

Sono volati schiaffi tra Taylor e Brooke. Le due donne hanno tirato fuori tutta la loro rivalità, per qualche tempo lasciata in stand-by. L’inimicizia del passato è riemersa con drammaticità e le due sono passate alle mani, sature e irritate a causa del loro comportamento reciproco. La Hayes ha accusato la Logan di non essere mai riuscita a cambiare nemmeno nel nome del loro nuovo rapporto mentre la bionda ha puntato il dito contro la sua ormai di nuovo nemica, di essersi fatta troppo avanti con Ridge e di aver giocato sporco alle sue spalle. La rissa tra le due è stata fermata dallo stesso Ridge, sconvolto e deluso da loro.

Anticipazioni Beautiful: Taylor non lascerà campo libero a Brooke

Ridge ha chiesto a Taylor di lasciarlo da solo con Brooke. Il Forrester è soprattutto deluso dal comportamento della psichiatra, che poco prima ha cercato di corteggiarlo. Lo stilista crede quindi che in questa lite ad aver ragione sia la Logan. La dottoressa è perfettamente consapevole di aver dato questa sensazione e giurerà a se stessa di far cambiare idea al designer e di fargli capire che la donna per lui è sempre stata e sempre sarà lei. Prometterà quindi di non lasciare campo libero alla sua rivale e di non permetterle di abbindolare il loro ex marito, come è suo solito fare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy sprona sua madre a combattere per Ridge

Taylor arriverà da Steffy e le racconterà quello che è successo. La giovane Forrester cercherà di mantenersi il più possibile lontana dalle beghe familiari, per non compiere gli stessi errori del passato, che l’hanno messa in difficoltà anche con suo padre. La ragazza sarà però molto contenta della scelta di sua madre di combattere per il cuore del suo ex marito e la spronerà a fare di tutto per riconquistare il suo posto in famiglia, quello che Brooke le ha sottratto anni prima. Steffy sarà addirittura molto contenta di sapere che Taylor abbia intenzione di partire insieme a loro a Roma, dove intende mettere in chiaro le cose con lo stilista e ottenere finalmente il suo cuore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.