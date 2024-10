Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 ottobre 2024 - Taylor romperà ogni indugio e si farà avanti con Ridge. La Hayes, ormai delusa da Brooke e convinta che la sua amica non cambierà mai, tornerà a corteggiare il Forrester e gli rivelerà di provare per lui un grande affetto, a prescindere dai loro figli. Intanto a Il Guardino, Brooke rimarrà sconvolta dall’atteggiamento di Deacon che, nonostante lei sia sempre stata chiara con lui e gli abbia detto che tra loro non potrà esserci più nulla, continuerà a insistere per riconquistarla. La bionda si insospettirà e alla fine lo Sharpe si lascerà sfuggire che qualcuno gli ha suggerito di provare ad accorciare le distanze tra loro... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 22 ottobre 2024 - Tufan giunge in ospedale con alcuni dipendenti disposti a donare il sangue per salvare la vita a Nihan, anche se Zeynep li ha preceduti. Allora, a modo suo, Emir prova a dimostrarle gratitudine, ma la giovane ci tiene a precisare di averlo fatto soltanto peché glielo aveva chiesto Kemal. In un secondo momento, Tufan comincia ad indagare sull'incidente, e così scopre che Asu ha mentito per coprire il marito: non erano insieme la sera prima dell'accaduto, anzi, in quell'occasione lei era uscita per andare a cercarlo e lo ha trovato proprio in compagnia della pittrice... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 22 ottobre 2024 - Zeynep si trova tra due fuochi. Se da un lato c'è il sentimento amoroso che ha cominciato a provare per Baris, dall'altro c'è quello d'affetto che continua a provare nei confronti di Mehdi, che, quindi, non si sente di abbandonare al suo infausto destino. Pertanto, mentre si sta preparando a partire con il rosso per Sofia, la ragazza si dirige in prigione per andare a trovare il meccanico, perché ha qualcosa sa consegnargli, ossia il denaro ricavato dalla vendita del pulmino di Nuh... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 ottobre 2024 - vedremo arrivare il conte De Ayala, un vecchio amico di famiglia di Cruz e di suo padre. Il nobile non sarà per nulla gradito a Don Alonso mentre la marchesa sarà felice di rivedere una persona a lei così tanto cara. Il conte avrà modo di conoscere tutti i componenti della famiglia. Si troverà poi a lodare le grandi capacità professionali di Don Romulo. Don Alonso invece sarà più che mai impegnato a stanare la persona che ha tentato di uccidere Curro... Qui la trama completa de La Promessa.

