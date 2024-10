Endless Love Anticipazioni 22 ottobre 2024: Zeynep salva Nihan e respinge Emir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 22 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir ringrazia Zeynep per aver salvato Nihan, ma lei lo rimette al suo posto con una risposta secca...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 22 ottobre 2024, alle 14:10, Tufan giunge in ospedale con alcuni dipendenti disposti a donare il sangue per salvare la vita a Nihan, anche se Zeynep li ha preceduti. Allora, a modo suo, Emir prova a dimostrarle gratitudine, ma la giovane ci tiene a precisare di averlo fatto soltanto peché glielo aveva chiesto Kemal. In un secondo momento, Tufan comincia ad indagare sull'incidente, e così scopre che Asu ha mentito per coprire il marito: non erano insieme la sera prima dell'accaduto, anzi, in quell'occasione lei era uscita per andare a cercarlo e lo ha trovato proprio in compagnia della pittrice...

Endless Love Anticipazioni: Nihan in pericolo di vita...

Nihan è in gravi condizioni. La giovane ha avuto un terribile incidente, che, però, non è stata una tragica casualità. Infatti, Asu, determinata a sbarazzarsi della Sezin, l'odiata rivale in amore, ha ordinato ad uno scagnozzo di manomettere i freni della sua automobile. Poi, Nihan è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, dove i medici si sono affrettati ad operarla nel tentativo di salvarle la vita. Tuttavia, nel corso dell'intervento, è sorto un problema imprevisto: la ragazza aveva un'emorragia interna, ma il sangue a disposizione non era sufficiente...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep rimette Emir al suo posto!

Tufan sta giungendo in tutta fretta in ospedale con alcuni dipendenti al seguito; questi ultimi sono pronti a donare il loro sangue per tentare di salvare la vita a Nihan. D'altra parte, non c'è bisogno del loro aiuto, dato che Zeynep, allertata da Kemal, li ha preceduti: lei ha lo stesso gruppo sanguigno della pittrice. Emir è davvero grato a Zeynep, e prova a dimostrarglielo a modo suo. Lei, però, ci tiene a sottolineare di averlo fatto soltanto per accontentare il fratello...

Tufan smaschera Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 22 ottobre 2024

Tufan sta indagando per conto di Emir, il quale pretende di entrare a conoscenza delle reali dinamiche dell'incidente di Nihan. Così, nel corso delle sue indagini, il braccio destro dell'imprenditore viene a sapere un dettaglio a dir poco interessante: Asu ha mentito ad Emir quando gli ha detto che la sua "dolce moglie" non potesse essere in compagnia di Kemal, poiché quest'ultimo era con lei. Infatti, quella sera Asu era uscita per andare a cercare il Soydere, e lo aveva sorpreso proprio insieme alla Sezin. La mora inizia a temere il peggio...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.