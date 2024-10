La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2024: Arriva il Conte De Ayala. Don Alonso è una furia! Ecco perché

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 22 ottobre 2024 vedremo che arriverà il conte De Ayala, un vecchio amico di Cruz e suo padre e della cui presenza non sarà per nulla contento Don Alonso, alla caccia dell'uomo che ha tentato di uccidere Curro. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap di Rete4.

Nella puntata de La Promessa in onda il 22 ottobre 2024 alle ore 19:35 su Rete 4, vedremo arrivare il conte De Ayala, un vecchio amico di famiglia di Cruz e di suo padre. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il nobile non sarà per nulla gradito a Don Alonso mentre la marchesa sarà felice di rivedere una persona a lei così tanto cara. Il conte avrà modo di conoscere tutti i componenti della famiglia. Si troverà poi a lodare le grandi capacità professionali di Don Romulo. Don Alonso invece sarà più che mai impegnato a stanare la persona che ha tentato di uccidere Curro.

La Promessa Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 22 ottobre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de La Promessa in onda il 22 ottobre 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete della Soap.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 22 ottobre 2024

La Promessa Anticipazioni: arriva il conte Ayala

Cruz sarà felicissima di riabbracciare il conte De Ayala, un vecchio amico di famiglia molto caro a suo padre il barone. La marchesa farà a preparare le stanze in modo da ospitare in maniera più confortevole possibile il suo ospite. All’arrivo del conte si capirà immediatamente che si tratta di una persona molto fredda ma soprattutto particolarmente retrograda. La sua presenza infastidirà immediatamente Don Alonso, che avrebbe voluto non ricevere alcuna visita, almeno fino a quando non riuscirà a stanare l’uomo che ha tentato di uccidere Curro e che lui sta cercando in tutte le sue terre, convinto che sia ancora nascosto là.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso pronto a proteggere Curro

Don Alonso è pronto a stanare chi ha tentato di uccidere Curro. Il marchese ha promesso a se stesso di scovare la persona che ha preso di mira suo nipote e che lo ha quasi ucciso. Il nobile così come Romulo è convinto che non sia stato un incidente e che qualcuno abbia cercato di liberarsi del baronetto, appena insignito ufficialmente del suo titolo. Il marchese cercherà in lungo e in largo ma soprattutto ci terrà a tenere la sua famiglia al sicuro e a informarla delle sue ricerche. Ovviamente Cruz non ne sarà per nulla contenta visto che è stata proprio lei, insieme a Don Lorenzo, a escogitare un modo per liberarsi del ragazzo.

Trame e Anticipazioni La promessa: Don Alonso mette in guardia Cruz

Don Alonso ha promesso di stanare la persona che ha preso di mira Curro e vuole a tutti costi proteggere suo nipote. Il marchese dovrà però tenere la sua famiglia al corrente dei suoi movimenti e farà in modo che Cruz si guardi le spalle. Dirà infatti alla moglie di stare molto attenta e di essere certo che l’assassino si nasconda ancora tra le sue terre. Il povero marchese non può sapere che in realtà sta parlando proprio con chi sta cercando e che sia stata sua moglie a orchestrare tutto il piano per liberarsi del giovane barone, di cui vuole liberarsi a tutti i costi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 ottobre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.35 e sabato e domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.