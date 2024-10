Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 ottobre 2024: Taylor parte all'attacco e torna a corteggiare Ridge!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful in onda il 22 ottobre 2024 su Canale5. Nella puntata della Soap, Taylor si farà di nuovo avanti con Ridge e gli dirà di essere ancora legata a lui. Intanto Brooke sarà sconvolto dalla corte di Deacon.

Nella puntata di Beautiful in onda il 22 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor romperà ogni indugio e si farà avanti con Ridge. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Hayes, ormai delusa da Brooke e convinta che la sua amica non cambierà mai, tornerà a corteggiare il Forrester e gli rivelerà di provare per lui un grande affetto, a prescindere dai loro figli. Intanto a Il Guardino, Brooke rimarrà sconvolta dall’atteggiamento di Deacon che, nonostante lei sia sempre stata chiara con lui e gli abbia detto che tra loro non potrà esserci più nulla, continuerà a insistere per riconquistarla. La bionda si insospettirà e alla fine lo Sharpe si lascerà sfuggire che qualcuno gli ha suggerito di provare ad accorciare le distanze tra loro.

Beautiful Anticipazioni: Taylor alla riconquista di Brooke

Steffy ha scatenato il panico. Con la sua rivelazione su Hope la ragazza ha rimesso sua madre e Brooke una contro l’altra. Entrambe le donne hanno cercato di difendere i propri figli e visto che non sembrano riuscire a trovare un punto in comune, la loro amicizia rischia di andare in frantumi. E i sintomi di questa situazione cominceranno a vedersi. Taylor romperà ogni indugio e sapendo la Logan a Il Giardino, invitata da Deacon, si farà avanti con Ridge e tenterà di riconquistarlo. La Hayes dirà al suo ex marito quanto ancora sia legata a lui e quanto affetto ancora provi, a prescindere dai loro figli. Allo stilista sarà chiaro cosa la sua ex moglie intenda e sebbene sia contento di sapere che lei lo ami ancora così tanto, comincerà a temere per il rapporto tra le due ex signore Forrester, senza sapere che la dottoressa non ha alcun interesse a rovinare il patto, non ora che sa che Thomas sarà sempre preso di mira dalla madre di Hope.

Anticipazioni Beautiful: Brooke sconvolta dal comportamento di Deacon

Taylor è certa che Brooke non cambierà mai e gliene ha dato prova attaccando Thomas e poi Steffy. La Hayes è convinta che se la sua amica non è riuscita a perdonare il giovane stilista, dopo tutti questi anni e dopo tutte le fatiche che ha fatto suo figlio, allora le cose non potranno mai funzionare tra loro. La psichiatra ovviamente non può sapere che Brooke ha in parte dovuto continuare a mostrarsi fredda nei confronti del figliastro per proteggere Hope e purtroppo così facendo le due donne hanno finito per scontrarsi. Taylor è però anche sicura che Brooke possa riavvicinarsi a Deacon, che ha spinto a farsi di nuovo avanti. Peccato che la bionda non apprezzerà per nulla la corte dello Sharpe e sarà sconvolta dal suo comportamento. Non capirà infatti come mai stia tornando all’attacco con lei, nonostante lei sia stata molto chiara con lui e gli abbia fatto capire di non aver alcun interesse per lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre perché Deacon è tornato all’attacco

Il comportamento di Deacon metterà in allarme Brooke, che capirà che allo Sharpe deve essere successo qualcosa. La bionda cercherà di capire cosa sia accaduto e alla fine il padre di sua figlia, preso in castagna, sarà costretto a confessare di essere stato spronato a farsi avanti. La Logan rabbrividirà e cercherà di capire chi possa essere stato il suggeritore del suo ex amante. Nella sua mente si faranno spazio inizialmente solo due nomi, quello di Hope e quello di Hollis ma poi comincerà a pensare che possa essere stata Taylor… e la cosa non le farà per nulla piacere.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.