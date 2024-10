Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 ottobre 2024 - Hope si sfogherà con Brooke dopo il suo confronto con Steffy. La Logan senior si infurierà contro la Forrester e si sentirà oltraggiata dal suo comportamento. Cercherà però di capire i reali sentimenti che la figlia prova per Thomas e la giovane stilista sarà costretta a capitolare e a confessare alla madre di provare molta attrazione per il suo collega. Le prometterà però di lottare, con ogni forza, contro questi sentimenti e di impedir loro di farsi sempre più forti, tanto da rovinare il suo matrimonio con Liam. Intanto Ridge e Taylor si troveranno a parlare della situazione che si è creata tra le loro famiglie... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 ottobre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 18 ottobre 2024 - Kemal sta leggendo il diario di Nihan sulla piccola Deniz e si commuove al pensiero di tutto ciò che ha perso della vita della bambina, non sapendo che fosse sua figlia. L'ingegnere torna a casa furibondo, e determinato come non mai a portare via Deniz ad Emir. Tuttavia, prima di ogni altra cosa, il Soydere va a prendere di petto l'amata e l'accusa di averlo privato del suo diritto alla paternità. La Sezin, però, riesce a ribaltare la situazione, dicendogli che se è vero che lei gli ha fatto un torto, è altrettanto vero che la colpa è sua: quando era in carcere, così come quando è uscito, si era rifiutato di vederla... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 14 al 19 ottobre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 18 ottobre 2024 - Ali Riza si rende conto del malinteso, quindi decide di prendere in mano la situazione per porre rimedio alla situazione. L'uomo porta a Sultan fiori e cioccolatini, ed accompagna tutta la famiglia a casa della donna per scusarsi dell'accaduto... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 14 al 18 ottobre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 ottobre 2024 - Pia difenderà ancora una volta Petra. Cruz chiederà ai domestici se fossero o meno a conoscenza della verità su Feliciano. La marchesa vorrà capire dalla governante se almeno lei ne fosse al corrente. Pia, per impedire che Petra soffra ancora di più, perdendo l’appoggio della sua amata nobile, mentirà spudoratamente ma la moglie di Don Alonso non le crederà. Intanto Catalina e Pelayo saranno spinti ad accelerare le nozze mentre Vera rivelerà a Jana di provare attrazione per Lope. Salvador e Maria vorrebbero sposarsi ma per il momento terranno la notizia per loro. Cruz, andando contro al parere di Alonso, rivelerà a Curro che Feliciano è morto. Il baronetto avrà un attacco di panico. Manuel confermerà al padre di voler partecipare a una competizione aeronautica e di voler quindi lasciare molto presto la tenuta... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 ottobre 2024 .