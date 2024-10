La Promessa Anticipazioni 18 ottobre 2024: Pia mente a Cruz per proteggere Petra mentre Curro ha un attacco di panico

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 18 ottobre 2024 vedremo che Pia proteggerà Petra dall'ira di Cruz e farà venire un attacco di panico a Curro. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 18 ottobre 2024 su Rete 4 alle ore 19:35 vedremo che Pia difenderà ancora una volta Petra. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Cruz chiederà ai domestici se fossero o meno a conoscenza della verità su Feliciano. La marchesa vorrà capire dalla governante se almeno lei ne fosse al corrente. Pia, per impedire che Petra soffra ancora di più, perdendo l’appoggio della sua amata nobile, mentirà spudoratamente ma la moglie di Don Alonso non le crederà. Intanto Catalina e Pelayo saranno spinti ad accelerare le nozze mentre Vera rivelerà a Jana di provare attrazione per Lope. Salvador e Maria vorrebbero sposarsi ma per il momento terranno la notizia per loro. Cruz, andando contro al parere di Alonso, rivelerà a Curro che Feliciano è morto. Il baronetto avrà un attacco di panico. Manuel confermerà al padre di voler partecipare a una competizione aeronautica e di voler quindi lasciare molto presto la tenuta.

La promessa Anticipazioni: Pia difende Petra

I domestici si ritroveranno nelle cucine a brindare in onore di Feliciano ma dovranno anche rispondere alle domande insistenti di Cruz. Petra ha confessato alla marchesa la verità e ora la nobile vuole sapere se qualcuno della la servitù ne fosse a conoscenza. La donna pungolerà soprattutto Pia, la governante, che però per non far soffrire ulteriormente la cameriera, fingerà di non saperne niente. Non vorrà infatti rovinare il rapporto tra Cruz e Petra, che sembra essere rimasta l’unica cosa importante alla sua antica rivale. La moglie di Don Alonso non le crederà e penserà, giustamente, che lei le stia mentendo.

Anticipazioni La Promessa: curro ha un attacco di panico

Cruz non si limiterà a fare domande alla servitù ma vorrà creare disagio al povero Curro, che si è appena ripreso. La marchesa, nonostante le raccomandazioni di Don Alonso, rivelerà al nipote che Feliciano è morto. Il barone in preda alla disperazione avrà un attacco di panico in piena regola. Intanto Catalina avrà il suo primo incontro con Virtudes, la figlia di Simona mentre Maria e Salvador vorranno sposarsi ma per ora terranno per loro questo progetto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel vuole andarsene

Catalina e Pelayo si sono fidanzati di nuovo e Cruz non vede l’ora che il conte sposi la sua figliastra e la porti via dalla tenuta. Per questo motivo pungolerà i due ragazzi affinché decidano al più presto la data delle nozze. Manuel invece rivelerà a suo padre la sua intenzione di partecipare a una competizione areonautica che lo porterà lontano dalla Spagna. Il marchese cercherà di fargli cambiare idea ma il ragazzo sarà convinto di voler seguire i suoi sogni lontano da casa. Del resto alla sua casa non lo lega più neanche il rapporto con Jana, che si è raffreddato negli ultimi tempi. Vera rivelerà a Jana di provare una forte attrazione nei confronti di Lope.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 ottobre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.35 e sabato e domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.