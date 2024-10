La Promessa Anticipazioni dal 14 al 20 ottobre 2024: Feliciano muore. Teresa e Petra sono disperate e accusano Jana e Abel!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 14 al 20 ottobre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

Puntata di Lunedì 14 ottobre 2024

Simona riabbraccia sua figlia Virtudes mentre Romulo non vuole che Felicano sappia quali sono le sue condizioni di salute. Purtroppo il ragazzo sente le parole del medico e capisce che per lui non c’è scampo. Curro non riprende i sensi e Abel capisce che ha davvero esagerato con l’etere mentre Jana si sente in colpa per non aver aiutato Feliciano, presa com’era da suo fratello. Don Lorenzo è sicuro che il baronetto non si risveglierà ma visto che Cruz è preoccupata, pensa di soffocarlo con un cuscino. Catalina chiede a Pelayo di sposarla mentre Curro finalmente si risveglia. Purtroppo la stessa sorte non toccherà al povero Feliciano che dopo aver salutato per l’ultima volta Teresa, muore tra le braccia di Petra. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 14 ottobre 2024

Puntata di Martedì 15 ottobre 2024

La morte di Feliciano oscura la ripresa di Curro. Tutti i domestici sono sconvolti per la morte del ragazzo ma ovviamente chi soffre maggiormente è Petra, che ha dovuto dire addio a suo figlio. La cameriera fatica a separarsi dal corpo del ragazzo e Pia, vedendola così, deve chiedere a Cruz di intervenire per farla ragionare. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 15 ottobre 2024

Puntata di Mercoledì 16 ottobre 2024

Teresa non si capacita della morte di Feliciano e accusa pesantemente Jana e Abel, che non hanno prestato soccorso al ragazzo e si sono occupati solo di Curro. La cameriera pensa che se ci fosse stato un briciolo di attenzione per il suo fidanzato, le cose sarebbero andate molto diversamente e lei non avrebbe dovuto dire addio al suo promesso sposo. Cruz mette fretta a Pelayo e gli chiede di sposare al più presto Catalina, affinché la sua figliastra se ne vada da La Promessa. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 16 ottobre 2024

Puntata di Giovedì 17 ottobre 2024

Manuel è molto triste per la distanza con Jana anche quando lui cerca di consolarla. Il marchese, sconfortato, le chiede – senza giri di parole – se lei sia innamorata di Abel. Curro ha una brutta ricaduta e sembra che per lui ricominci l’incubo. Cruz raggiunge Petra nella camera di Feliciano e la domestica, in preda al dolore più cieco, le confessa che il ragazzo non era suo fratello bensì suo figlio. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 17 ottobre 2024

Puntata di Venerdì 18 ottobre 2024

Cruz è sconvolta dalla confessione di Petra e chiede a Pia se sapesse della vera identità di Feliciano. La governante mente per impedire alla cameriera di soffrire ancora di più ma la marchesa non le crede e l’accusa di mentirle. Manuel conferma a Don Alonso di voler partecipare alla competizione aeronautica Herzog-Staackman e il marchese si preoccupa moltissimo per il ragazzo. La marchesa non intende cedere e impone a tutti di considerare Petra e Feliciano come fratello e sorella e nulla di più mentre Catalina e Pelayo sono pungolati affinché decidano la data delle nozze. Lope e tutti i domestici si ritrovano a brindare per Feliciano. Cruz, nonostante Don Alonso fosse contrario, rivela a Curro che il valletto è morto e il baronetto ha un attacco di panico. Vera rivela a Jana che le piace Lope e Catalina ha il suo primo incontro con Virtudes, che dopo aver letto le finte lettere della madre si pente e cerca di ricucire il rapporto con lei. Salvador e Maria vorrebbe sposarsi ma non riescono a uscire allo scoperto. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 18 ottobre 2024

Puntata di Sabato 19 ottobre 2024

Don Alonso sgrida Cruz per aver rivelato a Curro la verità su Feliciano mentre la marchesa si sfoga con il marito per via della partenza di Manuel. La marchesa accusa il consorte di aver allontanato prima Leonor – di cui si sono perse le tracce dopo il suo arrivo a New York – e poi il loro erede. Lope propone a Vera di fare un picnic e lei accetta mentre Salvador e Maria sono pronti a sposarsi ma Pia e Don Romulo li fermano e rivelano loro che i marchesi si sono opposti al loro matrimonio. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 19 ottobre 2024

Puntata di Domenica 20 ottobre 2024

Jeronimo torna a La Promessa per avvertire Pelayo che Cavendish ha ordinato una grande quantità di armi e pretende che lo scambio avvenga all’interno della tenuta. L’uomo chiede al conte le chiavi del magazzino ma lui si rifiuta di consegnargliele. Don Alonso indaga sull’incidente di caccia e Don Lorenzo si preoccupa che il marchese scopra tutta la verità e ne discute con Cruz. Martina rivela a Curro che la loro relazione non potrà mai decollare ed essere felice. I due devono tenersi nascosti e per questo non potranno mai essere contenti. La ragazza si scusa con lui per avergli dato false speranze. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 20 ottobre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.