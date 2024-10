My Home My Destiny 2 Anticipazioni 18 ottobre 2024: Ali Riza chiede perdono a Sultan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 18 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Ali Riza implora il perdono di Sultan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 18 ottobre 2024, Ali Riza si rende conto del malinteso, quindi decide di prendere in mano la situazione per porre rimedio alla situazione. L'uomo porta a Sultan fiori e cioccolatini, ed accompagna tutta la famiglia a casa della donna per scusarsi dell'accaduto...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ozlem contro Zeynep...

Ozlem si è scontrata con Baris, dimostrando sin da subito di avere un carattere molto forte. La donna, infatti, dopo aver conosciuto meglio Zeynep, ha scoperto che quest'ultima ha una situazione famigliare a dir poco complessa; preoccupata per il fratello, ha deciso di metterlo in guardia, imponendogli, per il suo bene, di prendere le distanze da lei. Tuttavia, Baris le ha immediatamente fatto capire di tenerci davvero a Zeyenep, e che quindi non si sarebbe privato della sua compagnia per niente al mondo...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sultan sotto accusa!

Dopo aver avuto un duro faccia a faccia con Baris, Ozlem ha avuto un duro faccia a faccia con Sultan. Quest'ultima, infatti, è suo malgrado finito nel mirino della donna a causa di un equivoco. Nermin aveva deciso di regalare una delle sue borse firmate a Sultan, ed il dono in questione ha fatto infuriare Ozlem, la quale era convinta che lei avesse rubato in casa sua per entrare in possesso della somma di denaro necessaria per acquistare il prezioso accessorio...

Ali Riza dispiaciuto per Sultan, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 18 ottobre 2024

Ali Riza è a dir poco mortificato per ciò che è accaduto a Sultan. L'uomo si è affezionato alla madre di Emine, dunque non può accettare che Ozlem la tratti in malo modo, per giunta senza una reale motivazione. Dato che Ali Riza sa bene che Sultan non è una ladra come la nipote l'ha dipinta, ora si sta recando a casa sua con fiori e cioccolatini per chiederle scusa. Inoltre, è accompagnato da tutta la famiglia, affinché tutti si scusino con la sua amica che è stata offesa...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.