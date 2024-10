Endless Love Anticipazioni 18 ottobre 2024: Kemal si scaglia contro Nihan!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 18 ottobre 2024 su Canale 5: Kemal e Nihan hanno un duro scontro per Deniz!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 ottobre 2024, alle 14:10, Kemal sta leggendo il diario di Nihan sulla piccola Deniz e si commuove al pensiero di tutto ciò che ha perso della vita della bambina, non sapendo che fosse sua figlia. L'ingegnere torna a casa furibondo, e determinato come non mai a portare via Deniz ad Emir. Tuttavia, prima di ogni altra cosa, il Soydere va a prendere di petto l'amata e l'accusa di averlo privato del suo diritto alla paternità. La Sezin, però, riesce a ribaltare la situazione, dicendogli che se è vero che lei gli ha fatto un torto, è altrettanto vero che la colpa è sua: quando era in carcere, così come quando è uscito, si era rifiutato di vederla.

Endless Love Anticipazioni: Kemal indaga...

Kemal era sicuro che la piccola Deniz fosse sua figlia, nonostante Nihan abbia sempre sostenuto il contrario e nonostante tutte le prove raccolte lo contradicessero. Per l'ingegnere era impossibile che si sbagliasse, mentre era molto più plausibile che ci fosse sempre lo zampino di Emir, il quale, pur di non farlo entrare a conoscenza della verità sulla paternità della bambina, continuava ad insabbiare tutto. Pertanto, il Soydere si è messo ad indagare con ancora più determinazione ed attenzione...

Endless Love Anticipazioni: Kemal scopre la verità!

Dopo il fallimento del piano del ciuccio, Kemal ne ha messo in atto un altro. Quest'ultimo, approfittando dell'assenza di Emir, si è intrufolato di nascosto a casa Kozcuoglu, dove è riuscito ed impossessarsi di un capello di Deniz; poi, è andato in laboratorio per consegnarlo affinché potessero effettuare un altro test del DNA, che stavolta ha dato esito positivo: la bimba è davvero sua figlia!

Kemal contro Nihan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 18 ottobre 2024

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.