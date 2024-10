Endless Love Anticipazioni Puntate dal 14 al 19 ottobre 2024: Kemal scopre di essere il padre di Deniz, Nihan in fin di vita

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 14 al 19 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 14 al 19 ottobre 2024 su Canale 5, dalla domenica al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche giovedì sera e nel weekend. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 14 ottobre 2024

Kemal promette amore eterno a Nihan ma lei, seppur felice per questa svolta insperata, è molto preoccupata per la reazione di Emir e per ciò che potrebbe fare a Deniz per punirla. Nel frattempo, Leyla si è introdotta a casa di Nihan e riesce a rubare il ciuccio di Deniz per usarlo come campione per il test del DNA, fugando così i dubbi del Soydere che sente di essere il padre della piccola. Il piano, tuttavia, non va come sperato dato che Asu sta facendo il doppio gioco aiutando Emir. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 14 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 15 ottobre 2024

Asu e Emir scambiano il ciucco di Deniz all’insaputa di Kemal, che porta la prova al laboratorio per il test del DNA non sospettando nulla. In realtà, il Soydere ha avvertito sin dal primo momento l’esigenza di guardarsi le spalle e ha chiesto a Zehir di monitorare la situazione. L’uomo si è accorto che Tufan sta pedinando Kemal, il quale si trova costretto a mettere in atto un nuovo piano per reperire il DNA di Deniz, dato che teme che il ciuccio sia stato compromesso. Nel frattempo, Fehime è sconvolta dopo aver troncato i rapporti con Zeynep. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 15 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 16 ottobre 2024

Contro il parere di Hseyin, Fehime decide di andare a trovare sua figlia di nascosto. Zeynep è malata, sola e in lacrime nella sua stanza d’albergo ma la visita della madre le porta una nuova speranza di riconciliazione con la sua famiglia. Mentre Fehime sprona Zeynep a prendere in mano la sua vita da sola, non contando più sul suo amante ma neppure sulla lealtà della famiglia, Emir continua a complottare in segreto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 16 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 17 ottobre 2024

Quando Ayhan riceve un documento relativo ad una vendita conclusa con la Kozcuoglu Holding che non ha mai fatto, si rende conto di essere finito in una nuova trappola di Emir, che vuole sbarazzarsi di lui e Leyla sapendoli dalla parte di Kemal. Nel frattempo, il Soydere organizza un elaborato piano per entrare a casa di Emir prima che Nihan parta in viaggio con Deniz, servendosi dell’aiuto di Zehir. Intuendo che anche Zehra è coinvolta, l’uomo la mette alla prova con una finta telefonata e lei correrà ad allertare Emir credendo che Zehir voglia rubare un importante documento dal suo ufficio. Così, distrutto dalla consapevolezza del doppio gioco di Zehra, Zehir la abbandona accusandola di essere la colpevole della morte del figlio. Durante tutti questi sotterfugi, Kemal si introduce a casa di Emir, saluta Nihan e sottrae un capello a Deniz per il test del DNA.

Nihan si è allontanata con la figlia in una località segreta ma Emir, l’unico a conoscerne la posizione esatta, è stufo della lontananza e decide di raggiungerle. Nel frattempo, Kemal scopre di essere il padre di Deniz e si sente tradito da Nihan, che gli ha fatto perdere del tempo prezioso con sua figlia, al punto di mettersi sulle loro tracce per scovarle. Le ricerche, tuttavia, non danno frutti e chiede aiuto a Ayhan. Leyla, invece, informata della verità sulla paternità è preoccupata che Emir possa fare male a Nihan e alla bambina, e soffre poiché è costretta a stare lontana da Ayhan a causa delle accuse ricevute. Quando Vildan le rivela informazioni sul passato del galeotto e del coinvolgimento della sua famiglia, Leyla svela altri dettagli della storia.

Alla Kozcuoglu Holding, essendo diventata principale azionista, Asu pretende un proprio ufficio e Galip le mostra quello da sempre occupato da lui, chiedendole di occuparlo dal momento che la sua presenza nell’azienda di famiglia è ormai diventata un peso. Mentre Asu prova a chiamare Kemal senza ottenere risposta, Emir contatta la sorella per informarla di un pranzo organizzato dal marito con due dei principali azionisti della società e la donna spera di trovare il Soydere al ristorante, scoprendo poi che l’incontro è stato annullato poco prima. Galip è rimasto senza lavoro e obiettivi e decide di andare a trovare Mugjan, in come da anni. Durante la visita, la donna sbatte le palpebre e, terrorizzato dal fatto che potrebbe risvegliarsi, prova ad addormentarla con un’iniezione. Per fortuna Eda, che assiste Mujgan, entra in camera e riesce a farmelo, accorgendosi poi che la donna ha finalmente aperto gli occhi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 17 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 18 ottobre 2024

Kemal si commuove leggendo il diario di Nihan: anche lui, infatti, avrebbe voluto provare tutte le emozioni della nascita di Deniz e dei primi mesi di vita, e per questo è molto frustrato. Il Soydere è deciso a portare via Deniz per allontanarla da Emir e si scaglia contro Nihan, accusandola di averlo privato di gioie uniche. La Sezin accusa il colpo ma controbatte, facendogli presente di non averla mai voluta vedere mentre era in prigione, quando lei cercava di contattarlo in cerca di aiuto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 18 ottobre 2024.

Puntata in onda Sabato 19 ottobre 2024

Nonostante l’iniziale rabbia, quando riabbraccia Deniz, Kemal propone una tregua a Nihan per trovare una soluzione che possa farli stare insieme ma lei lo implora di attendere perché Emir è pericoloso e ha paura di cosa potrebbe fare se provasse a portargli via la bambina.

Kemal non vuole sentire ragioni e propone a Nihan una fuga o la convivenza ma lei si nega, ribadendo di avere il terrore di ciò che Emir potrebbe fare a Deniz se provasse a portargliela via. Nel frattempo, Zehra e Zehir hanno un lungo confronto sulla loro relazione ed emerge il passato: la donna, mentre correva ad avvertire il marito che suo padre lo aveva denunciato, fu travolta da un automobile perdendo il bambino che portava in grembo. Zehra si addossa la colpa di non aver prestato abbastanza attenzione alla strada, ma sottolinea che la colpa è stata anche di Zehir dal momento che è stato lui a portarla a fare scelte di vita sbagliata. Mentre Mugjan si risveglia completamente dal coma ma non senza dolore e prova a parlare, Asu vuole togliere una volta per tutte dalla circolazione Nihan e incarica un suo scagnozzo di manometterle i freni dell’auto. Zeynep, invece, è certa di voler cambiare vita ma un incontro con Emir la mette a dura prova dato che l’uomo si mostra particolarmente incline a volerla sedurre.

Nihan ha un incidente e, dopo essere stata rianimata in ambulanza, viene immediatamente sottoposta ad un lungo intervento a causa della sue gravi condizioni. Durante l’intervento, tuttavia, la Sezin ha una forte emorragia interna e serve del sangue da donatori compatibili dato che in ospedale non c’è abbastanza scorta. Kemal si ricorda che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguigno di Nihan e corre a prenderla per le trasfusioni, mentre Emir chiede alla vigilanza dell’ospedale di impedire al Soydere di avvicinarsi alla sala operatoria.Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 19 ottobre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.