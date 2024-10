My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 ottobre 2024: Zeynep ed Emine litigano, Sultan accusata di furto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 14 al 18 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda lunedì 14 ottobre 2024

Savas ed Emine riescono a raccogliere il denaro necessario per convincere Bekir a testimoniare e scagionare Medhi. Intanto, Baris si avvicina sempre di più a Zeynep, tanto che non sembra più preoccuparsi che la loro relazione possa diventare pubblica.

Puntata in onda martedì 15 ottobre 2024

Zeynep, vestita da infermiera, s'infiltra nella stanza di Bekir in ospedale e lo convince a testimoniare; in cambio, ovviamente ha qualcosa da offrirgli, ossia il denaro necessario per l'operazione della figlia.

Puntata in onda mercoledì 16 ottobre 2024

Le decisioni di Zeynep non incontrano un consenso unanime. In particolar modo, Emine la sta criticando apertamente per il suo coinvolgimento nella vicenda di Mehdi. La loro discussione accesa ben presto si trasforma in un vero e proprio litigio tra le due amiche.

Puntata in onda giovedì 17 ottobre 2024

Un evento apparentemente insignificante coinvolge Sultan. Nermin decide di regalarle una borsa di grande valore, ma questo dono finisce con lo scatenare la rabbia di Ozlem, che arriva ad accusare la madre di Emine di aver sottratto dei soldi da casa.

Puntata in onda venerdì 18 ottobre 2024

Ali Riza si rende conto del malinteso, quindi decide di prendere in mano la situazione per porre rimedio alla situazione. L'uomo porta a Sultan fiori e cioccolatini, ed accompagna tutta la famiglia a casa della donna per scusarsi dell'accaduto.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.40.