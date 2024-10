Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 ottobre 2024: Hope crolla e confessa a Brooke di essere attratta da Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful in onda il 18 ottobre 2024 su Canale5. Nella puntata della Soap, Hope confesserà a Brooke la sua attrazione per Thomas ma prometterà di vincere questi inopportuni sentimenti.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 18 ottobre 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Hope si sfogherà con Brooke dopo il suo confronto con Steffy. La Logan senior si infurierà contro la Forrester e si sentirà oltraggiata dal suo comportamento. Cercherà però di capire i reali sentimenti che la figlia prova per Thomas e la giovane stilista sarà costretta a capitolare e a confessare alla madre di provare molta attrazione per il suo collega. Le prometterà però di lottare, con ogni forza, contro questi sentimenti e di impedir loro di farsi sempre più forti, tanto da rovinare il suo matrimonio con Liam. Intanto Ridge e Taylor si troveranno a parlare della situazione che si è creata tra le loro famiglie.

Beautiful Anticipazioni: Brooke sconvolta dall’intromissione di Steffy

Hope ha aggredito Steffy e tra le due ragazze sono volati insulti e minacce. La loro conversazione si è risolta con un nulla di fatto e con un grande rancore da parte di entrambe. La Logan troverà conforto in sua madre, a cui racconterà del suo scontro con la sorellastra ma soprattutto a cui racconterà di come la ragazza abbia messo strane idee in testa a Liam, mettendo lei in cattiva luce. Brooke sarà sconvolta da questa rivelazione della figlia ma capirà che la ragazza le sta nascondendo ancora qualcosa e vorrà capire cosa. Le farà quindi una domanda molto diretta e vorrà da lei la verità.

Anticipazioni Beautiful: Hope rivela a Brooke di essere attratta da Thomas

Hope rivelerà a sua madre la verità e le dirà di essere attratta da Thomas. La ragazza non riuscirà più a mentire a se stessa e alla mamma ma quando vedrà lo stupore dipingersi sul viso della bionda, si affretterà a rincuorarla e a rassicurarla. Le prometterà di non lasciarsi condizionare da questi sentimenti e di non mettere mai e poi mai in pericolo il suo matrimonio con Liam. Brooke le vorrà credere e spererà davvero che sua figlia non faccia danni e non si lasci trascinare dalla passione. Intanto però penserà a un modo per punire la sua figliastra e per impedirle di continuare con le sue accuse.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge a confronto

Taylor e Ridge si troveranno a discutere, per la prima volta, del loro rapporto famigliare. I due non avevano ancora avuto tempo di confrontarsi su quello che è successo e su come Brooke e Taylor siano diventate amiche. Il Forrester confesserà alla sua ex moglie di essere rimasto spiazzato da come si sono evolute le cose tra loro tre e di essersi sentito messo persino da parte. La Hayes accuserà il colpo ma non riuscirà a controbattere perché arriverà Steffy come una furia. La ragazza racconterà ai genitori di aver confessato a Liam i suoi dubbi su Hope.

