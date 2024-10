Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 ottobre 2024 - Hope affronterà Steffy faccia a faccia, furiosa per quello che la ragazza ha confessato a Liam. Lo scontro tra le due sorellastre sarà accesissimo e voleranno insulti. La Logan accuserà la Forrester di aver messo brutti pensieri in testa a Liam e le intimerà di farsi da parte e di non impicciarsi in faccende che non la riguardano. La figlia di Ridge le darà contro a sua volta e le dirà di essere certa di quanto ha detto e di non volerle permettere di rovinare i progressi che Thomas ha fatto con tanta fatica, per recuperare la sua stabilità mentale... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 17 ottobre 2024 - Kemal sta mettendo in atto un piano per entrare in casa Kozcuoglu prima che Nihan e la piccola Deniz partano; per farlo, però, come sempre ha bisogno dell'aiuto di Zehir. Tuttavia, prima vuole aprirgli gli occhi. L'ingegnere mette alla prova Zehra, facendo in modo che ascolti una telefonata; allora, la donna allerta subito Emir, che, convinto che gli stiano per sottrarre un importante documento, si reca immediatamente in ufficio. Così il Soydere dimostra al braccio destro che Zehra è una doppiogiochista, e al contempo si sbarazza del suo nemico. Zehir, deluso, chiude con l'amata e l'accusa persino di essere la causa della morte del loro figlio. Intanto, il protagonista si sta intrufolando in casa Kozcuoglu, approfittando dell'assenza di Emir; saluta l'ex in partenza e poi prende un capello della bambina. In un secondo momento, la Sezin è costretta ad allontanarsi con Deniz in una località segreta di cui solo il marito è a conoscenza, ed infatti poco dopo le raggiunge. Kemal, invece, scopre finalmente di essere il vero padre della bimba, e decide di scovare la pittrice e Deniz con l'aiuto di Ayhan. Nel frattempo, Asu, insieme al consorte, è ormai l'azionista principale dell'azienda di famiglia, quindi richiede un suo ufficio; Galip l'accontenta subito, dandole il suo. Mentre la giovane prova a chiamare il Soydere senza successo, il padre, disoccupato, si reca a far visita a Mujgan. Galip resta di stucco quando si accorge che la moglie ha sbattuto le palpebre. Spaventato al pensiero che possa risvegliarsi, si prepara a farle un'altra iniezione, quando sopraggiunge all'improvviso Eda che si rende conto che Mujgan ha riaperto gli occhi... Qui la trama completa delle puntate - prima in daytime e poi in prima serata - di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 17 ottobre 2024 - un evento apparentemente insignificante coinvolge Sultan. Nermin decide di regalarle una borsa di grande valore, ma questo dono finisce con lo scatenare la rabbia di Ozlem, che arriva ad accusare la madre di Emine di aver sottratto dei soldi da casa... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 ottobre 2024 - Petra confesserà la verità su Feliciano a Cruz. La cameriera distrutta dal dolore troverà il coraggio di rivelare alla marchesa che il ragazzo che stringe al petto è suo figlio non suo fratello. Per la nobile sarà una novità sconvolgente. Manuel non riesce ancora a capire come mai Jana sia così distante da lui. Vedendola fredda anche quando lui proverà a confortarla per la situazione appena accaduta, il marchese deciderà di chiederle se si sia innamorata di nuovo di Abel... Qui la trama completa de La Promessa.

