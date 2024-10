La Promessa Anticipazioni 17 ottobre 2024: Petra confessa a Cruz che Feliciano era suo figlio!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 17 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Petra confessa a Cruz la verità su Feliciano. Per la marchesa è una notizia sconvolgente!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 17 ottobre 2024 alle ore 19:35 su Rete 4, Petra confesserà la verità su Feliciano a Cruz. La cameriera distrutta dal dolore troverà il coraggio di rivelare alla marchesa che il ragazzo che stringe al petto è suo figlio non suo fratello. Per la nobile sarà una novità sconvolgente. Manuel non riesce ancora a capire come mai Jana sia così distante da lui. Vedendola fredda anche quando lui proverà a confortarla per la situazione appena accaduta, il marchese deciderà di chiederle se si sia innamorata di nuovo di Abel.

La Promessa Anticipazioni: Pia in ansia per Petra

Sono ore di dolore per Petra. Lei e Teresa hanno dovuto dire addio a Feliciano, morto a causa dell’incidente durante la battuta di caccia e per via di un’operazione andata male. Pia ha chiesto aiuto a Cruz affinché la marchesa convinca la domestica sua rivale a lasciare il corpo del giovane valletto e ad allontanarsi dalla sua stanza per poter procedere ai funerali. La governante è convinta che l’unica persona che riuscirà a far ragionare Petra sia proprio la nobildonna, a cui lei è così tanto affezionata. Cruz accetterà di dare una mano; si presenterà nella stanza del povero giovane e scoprirà con orrore una verità che da tanto tempo la sua cameriera personale le tiene nascosta.

Anticipazioni La Promessa: Petra confessa Cruz che Feliciano era suo figlio

Petra sarà contenta di vedere Cruz accanto a lei ma non riuscirà comunque a dimenticare e mandar via il dolore che prova per la morte di Feliciano. La cameriera distrutta e senza ormai speranza, deciderà di rivelare alla marchesa la verità che per tanto tempo ha voluto lei stessa tenerle segreta. Le confesserà che il ragazzo che stringe tra le braccia non è suo fratello ma è suo figlio. La nobile sarà sconvolta e non riuscirà a capire perché la sua cameriera personale le abbia nascosto una simile notizia e abbia finto per tutto questo tempo che il valletto fosse il suo giovane fratellino. Si sentirà arrabbiata, infastidita e soprattutto tradita e comincerà a chiedere ai domestici se almeno loro fossero a conoscenza della realtà dei fatti. Anche Pia verrà messa sotto torchio e sarà costretta a negare con ogni mezzo di esserne stata a conoscenza.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel chiede a Jana se è innamorata di Abel

Manuel è distrutto dalla distanza di Jana, che non vuole avere niente più a che fare con lui. Il marchese non capisce come mai la cameriera si sia stancata così tanto del loro amore, proprio nel momento in cui tutto sembrava andare per il meglio. Quando vedrà che nonostante il suo interessamento e il suo tentativo di farle tornare il sorriso, lei lo scanserà di nuovo, le domanderà senza indugi se sia innamorata ancora di Abel e se sia per questo che tra loro non c’è più l’intesa di una volta.

