Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 ottobre 2024: Hope aggredisce Steffy. Tra le due volano insulti e minacce!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful in onda il 17 ottobre 2024 su Canale5. Nella puntata della Soap vedremo Hope aggredire Steffy e intimarle di stare alla larga dalla sua famiglia. La Forrester, furiosa quanto lei, l'accuserà di fare un gioco sporco e le giurerà di impedirle di fare del male a Thomas.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 17 ottobre 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Hope affronterà Steffy faccia a faccia, furiosa per quello che la ragazza ha confessato a Liam. Lo scontro tra le due sorellastre sarà accesissimo e voleranno insulti. La Logan accuserà la Forrester di aver messo brutti pensieri in testa a Liam e le intimerà di farsi da parte e di non impicciarsi in faccende che non la riguardano. La figlia di Ridge le darà contro a sua volta e le dirà di essere certa di quanto ha detto e di non volerle permettere di rovinare i progressi che Thomas ha fatto con tanta fatica, per recuperare la sua stabilità mentale.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Liam in crisi… e stavolta è colpa di Steffy

Hope sta cercando di salvare il suo matrimonio e ha tentato di convincere Liam che i suoi sentimenti per lui sono immutati e che niente e nessuno – soprattutto non Thomas – riuscirà ad allontanarla dalla sua famiglia. La Logan sperava di riuscire a calmare il marito ma purtroppo lo Spencer è più che mai convinto che la presenza del Forrester costituisca per loro un problema e ha cominciato a credere che sua moglie provi un qualche tipo di attrazione per lui. A mettergli questa pulce nell’orecchio è stata Steffy, che gli ha confidato di aver beccato la sua consorte e suo fratello in atteggiamenti ambiguamente intimi. Il figlio di Bill è una furia e ha preteso che Hope chiudesse ogni rapporto con lo stilista, sia professionale che personale, e smettesse di dargli corda. La figlia di Brooke non può però permettersi una simile decisione, non se vuole fare il bene di Douglas e della sua collezione.

Anticipazioni Beautiful: Hope accusa Steffy di sabotare il suo matrimonio

Hope è furiosa contro Steffy per aver messo in testa al marito simili pensieri. La ragazza non potrà perdonare alla sorellastra di essersi messa, di nuovo, in mezzo negli affari del suo matrimonio e di averla accusata, stavolta, di essere una poco di buono. La Logan si dirigerà alla Forrester per un confronto faccia a faccia con la sua antica nemica, che proprio non ne vuole sapere di starsene da una parte, senza dover sempre sindacare su ogni azione che le persone accanto a lei compiono. La figlia di Brooke aggredirà Steffy, imponendole di non impicciarsi di affari che non la riguardano e di smetterla di essere sempre così guardinga e irrispettosa nei suoi confronti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy si difende e mette in guardia Hope

Steffy non si lascerà aggredire senza dire la sua e ribaltare la situazione a suo vantaggio. La Forrester ribadirà alla sorellastra di non avere più intenzione di stare a guardare il suo strano e ambiguo atteggiamento, senza fare nulla per aiutare sia Liam che Thomas. La Forrester si dirà convinta che lei stia giocando troppo con il fuoco e che stia rischiando di far soffrire suo marito ma anche di mettere a rischio i progressi che Thomas ha fatto in tutti questi anni e che lo hanno portato, con fatica, a recuperare la sua stabilità mentale. Sarà lei a impedirle di impicciarsi in affari della sua famiglia, che non le competono e da cui dovrebbe stare alla larga per evitare che le persone soffrano per il suo comportamento sempre più scorretto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.