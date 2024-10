Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 17 ottobre 2024: Kemal scopre che Deniz è sua figlia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 17 ottobre 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5 rivelano che finalmente Kemal entra a conoscenza della verità sulla paternità di Deniz...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 17 ottobre 2024, prima alle 14:10 e poi alle 21:20, Kemal sta mettendo in atto un piano per entrare in casa Kozcuoglu prima che Nihan e la piccola Deniz partano; per farlo, però, come sempre ha bisogno dell'aiuto di Zehir. Tuttavia, prima vuole aprirgli gli occhi. L'ingegnere mette alla prova Zehra, facendo in modo che ascolti una telefonata; allora, la donna allerta subito Emir, che, convinto che gli stiano per sottrarre un importante documento, si reca immediatamente in ufficio. Così il Soydere dimostra al braccio destro che Zehra è una doppiogiochista, e al contempo si sbarazza del suo nemico. Zehir, deluso, chiude con l'amata e l'accusa persino di essere la causa della morte del loro figlio. Intanto, il protagonista si sta intrufolando in casa Kozcuoglu, approfittando dell'assenza di Emir; saluta l'ex in partenza e poi prende un capello della bambina. In un secondo momento, la Sezin è costretta ad allontanarsi con Deniz in una località segreta di cui solo il marito è a conoscenza, ed infatti poco dopo le raggiunge. Kemal, invece, scopre finalmente di essere il vero padre della bimba, e decide di scovare la pittrice e Deniz con l'aiuto di Ayhan. Nel frattempo, Asu, insieme al consorte, è ormai l'azionista principale dell'azienda di famiglia, quindi richiede un suo ufficio; Galip l'accontenta subito, dandole il suo. Mentre la giovane prova a chiamare il Soydere senza successo, il padre, disoccupato, si reca a far visita a Mujgan. Galip resta di stucco quando si accorge che la moglie ha sbattuto le palpebre. Spaventato al pensiero che possa risvegliarsi, si prepara a farle un'altra iniezione, quando sopraggiunge all'improvviso Eda che si rende conto che Mujgan ha riaperto gli occhi...

Endless Love Anticipazioni: Zehra viene stanata!

Kemal, dopo il fallimento del piano del ciuccio, ne sta per mettere in atto un altro, poiché determinato come non mai a scoprire la verità circa la paternità della piccola Deniz. L'ingegnere vuole entrare furtivamente in casa Kozcuoglu prima che Nihan parta con la piccola Deniz, per salutarla, ma soprattutto per entrare in possesso di un capello di quest'ultima. Ovviamente, per mettere a segno il colpo, ha bisogno dell'aiuto di Zehir; prima, però, deve fargli aprire gli occhi. Allora, il Soydere mette alla prova Zehra, facendole sentire di proposito una telefonata; infatti, lei corre ad informare Emir, che di conseguenza corre in ufficio perché convinto che gli stiano per rubare un documento. In questo modo, il giovane dimostra al braccio destro che Zehra è una traditrice e al contempo si sbarazza dell'acerrimo nemico...

Endless Love Anticipazioni: Kemal scopre la verità su Deniz!

Mentre Zehir sta affrontando Zehra a brutto musso, Kemal sta entrando furtivamente in casa Kozcuoglu. Il primo sta chiudendo con l'amata, e la sta persino accusando di essere la causa della morte del loro bambino; il secondo, invece, si trova al cospetto di Nihan: la sta salutando prima che parta. Poi, il Soydere va a prendere un capello di Deniz. In seguito, la pittrice e la bambina sono costrette a trasferirsi in una località segreta, di cui è a conoscenza solo Emir, che le sta per raggiungere. Nel frattempo, il protagonista finalmente scopre la verità: come ha sempre pensato e sentito, Deniz è sua figlia. Kemal vuole scovare la Sezin e la bimba quanto prima, quindi chiede aiuto ad Ayhan...

Mujgan si risveglia, nelle Anticipazioni di Endless Love del 17 ottobre 2024

Asu, insieme a Kemal, è la principale azionista della Kozcuoglu Holding, pertanto sta rivendicando il diritto di avere un ufficio tutto suo. Galip l'accontenta subito, cedendole il suo. E mentre la figlia prova a mettersi in contatto con il marito, che però non le risponde al telefono, il padre, ormai disoccupato, si sta recando a far visita ad una persona molto importante, Mujgan. Galip è al capezzale della moglie in stato comatoso da venticinque anni quando si accorge che ha sbattuto le palpebre; inquietato al pensiero che Mujgan sia in procinto di risvegliarsi, l'uomo prende una drastica decisione, vuole farle immediatamente un'altra iniezione. A questo punto, però, sopraggiunge improvvisamente Eda, la quale nota che la donna ha riaperto gli occhi!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 14 al 19 ottobre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.