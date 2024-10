My Home My Destiny 2 Anticipazioni 17 ottobre 2024: Ozlem accusa Sultan di essere una ladra!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 ottobre 2024, alle 16:40, un evento apparentemente insignificante coinvolge Sultan. Nermin decide di regalarle una borsa di grande valore, ma questo dono finisce con lo scatenare la rabbia di Ozlem, che arriva ad accusare la madre di Emine di aver sottratto dei soldi da casa...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ozlem contro Zeynep!

Ozlem è da poco tornata in Turchia ed ha già portato un bel po' di scompiglio nella vita dei suoi famigliari, e non solo. La donna ha fatto ritorno a casa per assicurarsi che tutto filasse liscio come l'olio nelle vite di Baris e Savas, i suoi amati fratelli verso i quali è a dir poco protettiva. Infatti, nel momento in cui si è resa conto che la persona sui cui Baris ha messo gli occhi, Zeynep, ha una vita piuttosto complicata, lo ha subito affrontato per metterlo in guardia...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris si schiera dalla parte di Zeynep!

Ozlem e Baris hanno avuto un accesissimo confronto. Lei non riesce ad accettare che il fratello si stia invaghendo di Zeynep, la quale pare proprio essere una fonte inesauribile di problemi, e glielo ha detto apertamente. A quel punto, Baris, furioso, ha preso le difese di Zeynep ed ha immediatamente precisato che mai e poi mai si sarebbe privato della possibilità di conoscerla meglio e di trascorrere del tempo con lei...

Ozlem accusa Sultan, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 17 ottobre 2024

Dopo aver affrontato a brutto muso Baris, schierandosi contro Zeynep, Ozlem sta per dare problemi anche ad un'altra persona. Sultan sta per finire nel mirino della donna a causa di un equivoco. Nermin decide di fare un bel regalo all'amica, donandole una delle sue preziose borse firmate; Sultan accetta felicemente, e sfoggia subito l'accessorio con una certa fierezza. Tuttavia, nel momento in cui Ozlem vede la madre di Emine con la borsa va su tutte le furie, sicura che abbia sottratto dei soldi in casa sua per acquistarla!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.