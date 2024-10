Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 ottobre 2024 - Hope cercherà di convincere Liam del suo amore per lui e solo per lui. La Logan spererà che suo marito smetta di pensare male su di lei e Thomas e riesca a capire che la loro famiglia è per lei la cosa più importante ma lo Spencer, viziato da quanto detto da Steffy, non riuscirà a calmarsi. Intanto alla Forrester, Ridge continuerà a insistere con RJ affinché ritorni a lavorare in azienda. Steffy ed Eric saranno d’accordo con lui mentre Brooke, che sopraggiungerà in quel momento, cercherà di fermare i Forrester e tenterà di convincerli a lasciare in pace il giovane, che proprio non vuole saperne... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 16 ottobre 2024 - Fehime, contro il parere di suo marito, si sta recando nell'albergo in cui si trova Zeynep, malate e sola. Quando quest'ultima vede arrivare la madre, inizia a sperare che sia lì perché desiderosa di riconciliarsi; in realtà, Fehime le dice di prendere in mano la sua vita e di contare soltanto su se stessa, neanche sulla sua famiglia... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 16 ottobre 2024 - le decisioni di Zeynep non incontrano un consenso unanime. In particolar modo, Emine la sta criticando apertamente per il suo coinvolgimento nella vicenda di Mehdi. La loro discussione accesa ben presto si trasforma in un vero e proprio litigio tra le due amiche... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 ottobre 2024 - Teresa non riuscirà a controllarsi e sfogherà tutta la sua collera contro Jana e Abel. La cameriera accuserà il medico e la sua collega di aver ucciso Feliciano, lasciandolo morire senza dargli una mano. La domestica non perdonerà che i due si siano occupati solo di Curro, lasciando il povero valletto a soffrire le pene dell’inferno e condannandolo a lasciare, troppo giovane, questo mondo. Cruz intanto sarà molto contenta del nuovo fidanzamento tra Catalina e Pelayo. La marchesa penserà di essere molto vicina a liberarsi della figliastra, che potrebbe presto partire insieme al suo futuro marito e levarsi di torno... Qui la trama completa de La Promessa.

