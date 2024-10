La Promessa Anticipazioni 16 ottobre 2024: Teresa accusa Jana e Abel di aver ucciso Feliciano!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 16 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Teresa accuserà Jana e Abel di aver lasciato morire Feliciano, non prestandogli alcuna cura e preferendo aiutare Curro.

Nella puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 16 ottobre 2024, alle ore 19.35, Teresa non riuscirà a controllarsi e sfogherà tutta la sua collera contro Jana e Abel. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera accuserà il medico e la sua collega di aver ucciso Feliciano, lasciandolo morire senza dargli una mano. La domestica non perdonerà che i due si siano occupati solo di Curro, lasciando il povero valletto a soffrire le pene dell’inferno e condannandolo a lasciare, troppo giovane, questo mondo. Cruz intanto sarà molto contenta del nuovo fidanzamento tra Catalina e Pelayo. La marchesa penserà di essere molto vicina a liberarsi della figliastra, che potrebbe presto partire insieme al suo futuro marito e levarsi di torno.

La Promessa Anticipazioni: Teresa e Petra non si danno pace

Feliciano è morto e il suo addio è stato struggente. Il ragazzo ha perso la vita dopo giorni di grande sofferenza e tutto per colpa di un’operazione purtroppo non andata a buon fine. Petra ha dovuto salutare suo figlio, con cui si era appena riappacificata mentre Teresa ha dovuto rinunciare per sempre al suo amore, con cui stava per convolare a nozze. La tragica scomparsa del ragazzo farà tremare gli alloggi della servitù e tutti i domestici saranno affranti, soprattutto Jana, che si sentirà colpevole per non aver dato al ragazzo le cure necessarie ed essersi invece occupata solo di Curro, anche lui vittima dell’incidente durante la battuta di caccia. I sensi di colpa della cameriera diventeranno insopportabili quando Teresa, in preda all’ira, l’affronterà faccia a faccia e le urlerà tutto il suo disprezzo.

Anticipazioni La Promessa: Teresa accusa Jana e Abel di aver lasciato morire Feliciano

Teresa non riuscirà a perdonare Jana e Abel per non aver aiutato Feliciano. La ragazza ha chiesto più volte che il dottore e la cameriera, esperta in medicina, dessero una mano al suo innamorato ma purtroppo i due, troppo presi da Curro, non hanno potuto e saputo darle l’aiuto che cercava. La ragazza sarà in preda all’ira e alla disperazione e non riuscirà proprio a mandare giù la morte del suo fidanzato. Accuserà la sua collega e il dottore di essere loro gli assassini del valletto e di averlo lasciato morire come un disgraziato, curandosi maggiormente del baronetto, che avrebbe invece potuto godere dell’assistenza di altri medici, richiesti dai marchesi. La rabbia di Teresa sarà tale da portarla a cambiare per sempre e pure per Petra le cose non saranno mai più come prima.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz mette fretta a Pelayo

Cruz non vede l’ora che Pelayo e Catalina si sposino e che la sua figliastra, che ha sempre detestato, si levi di mezzo. Con il matrimonio, la figlia di Don Alonso seguirà il marito altrove e non sarà più un peso per la sua matrigna. La marchesina gode della stima e dell’amore di suo padre ed è per questo che è un problema per la madre di Manuel. Tra le due donne c’è una forte inimicizia, che le ha portate più e più volte allo scontro diretto e che mai riuscirà a essere superata. Solo la distanza potrebbe risolvere la situazione. Per questo Cruz metterà fretta al conte, affinché le nozze si svolgano il più presto possibile.

