Endless Love Anticipazioni 16 ottobre 2024: Zeynep in condizioni disperate!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 16 ottobre 2024 su Canale 5: Fehime va a trovare Zeynep, la quale non se la passa per niente bene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 ottobre 2024, alle 14:10, Fehime, contro il parere di suo marito, si sta recando nell'albergo in cui si trova Zeynep, malate e sola. Quando quest'ultima vede arrivare la madre, inizia a sperare che sia lì perché desiderosa di riconciliarsi; in realtà, Fehime le dice di prendere in mano la sua vita e di contare soltanto su se stessa, neanche sulla sua famiglia...

Endless Love Anticipazioni: Fehime stana Zeynep...

Fehime ha fatto una scoperta che l'ha gettata nello sconforto più totale. La donna ha sorpreso Zeynep in atteggiamenti intimi con Emir, capendo così che i due avessero una relazione clandestina. Amareggiata, Fehime si è chiusa in un eloquente silenzio, facendo disperare la figlia e facendo preoccupare Huseyin; lei, però, non ha voluto rivelare niente al marito, temendo una sua reazione spropositata. Tuttavia, ad un certo punto, incapace di continuare a tacere questo scabroso segreto ad Huseyin e al resto della famiglia, ha vuotato il sacco...

Endless Love Anticipazioni: Huseyin caccia Zeynep di casa...

Nel corso della festa di fidanzamento di Zeynep ed Hakan, Fehime ha lasciato tutti di stucco, rivelando al resto della famiglia che, in realtà, la figlia non era innamorata del futuro sposo, bensì di qualcun altro - per giunta sposato -, ossia di Emir. Huseyin, furibondo, ha preteso di sentire la verità dalla bocca di Zeynep, che ha ammesso tra le lacrime di amare follemente l'imprenditore. Ancora più furioso, l'uomo ha afferrato la terzogenita per un braccio e l'ha letteralmente scaraventata fuori di casa, intimandole a brutto muso di non farsi rivedere mai più...

Zeynep non se la passa bene, nelle Anticipazioni di Endless Love del 16 ottobre 2024

Fehime sta soffrendo molto per la separazione da Zeynep. Per questo motivo, pur consapevole del fatto che la giovane abbia sbagliato e che quindi sia giusto che paghi, e pur consapevole del fatto che Huseyin non sarebbe d'accordo, ora sta andando a farle visita. Zeynep, malata e sola, si trova in una stanza d'albergo, e, quando vede arrivare la madre, comincia a sperare in una riconciliazione. Tuttavia, purtroppo, non è come crede, e sta per scoprirlo. Fehime le fa sapere di esser lì perché vuole spronarla ad andare avanti con la sua vita senza contare su nessuno, neanche sulla sua famiglia...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.