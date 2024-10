Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 ottobre 2024: Hope cerca di salvare il suo matrimonio ma Liam è una furia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful in onda il 16 ottobre 2024 su Canale5. Nella puntata della Soap vedremo Hope cercare di convincere Liam di amare lui e solo lui ma lo Spencer sarà troppo scosso dalle parole di Steffy.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 16 ottobre 2024, alle ore 13.50, Hope cercherà di convincere Liam del suo amore per lui e solo per lui. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan spererà che suo marito smetta di pensare male su di lei e Thomas e riesca a capire che la loro famiglia è per lei la cosa più importante ma lo Spencer, viziato da quanto detto da Steffy, non riuscirà a calmarsi. Intanto alla Forrester, Ridge continuerà a insistere con RJ affinché ritorno a lavorare in azienda. Steffy ed Eric saranno d’accordo con lui mentre Brooke, che sopraggiungerà in quel momento, cercherà di fermare i Forrester e tenterà di convincerli a lasciare in pace il giovane, che proprio non vuole saperne.

Beautiful Anticipazioni: Hope tenta di convincere Liam che ama solo lui

Hope si è rifiutata di allontanare Thomas. La Logan non può chiudere il suo rapporto con il Forrester solo per le paure di Liam. Ci sono in gioco cose troppo importanti, tra cui Douglas e una linea da salvaguardare e che sta diventando sempre più importante. La figlia di Brooke tenterà di convincere il marito a lasciar perdere tutte le sue ansie e a fidarsi di lei. Gli assicurerà di pensare solo a lui e al loro amore, di avere a cuore solo la loro famiglia e di averla trascurata momentaneamente per far rinascere la sua collezione e non perdere il lavoro di una vita. Lo Spencer sarà però molto difficile da convincere. Sarà infatti più che mai scosso dalle parole di Steffy e dagli avvertimenti che la sua ex moglie gli ha rivolto.

Anticipazioni Beautiful: Hope furiosa contro Steffy

Liam confesserà a Hope di non riuscire a fidarsi al 100% delle sue parole e di essere molto scosso da quello che Steffy gli ha confidato. Lo Spencer non riuscirà a lasciarsi andare tra le braccia della consorte e le confesserà di essere molto ma molto teso per quello che è successo tra loro. La Logan tenterà invano di convincerlo che le sue dichiarazioni sono vere e che nulla sta cambiando nel loro matrimonio e nella loro vita, ma si troverà a dover vincere la presenza sempre costante della Forrester nella mente del consorte. Furiosa contro la sua sorellastra, si preparerà ad affrontarla a muso duro, per dirle di non permettersi mai più di intromettersi nella sua vita matrimoniale.

Trame e Anticipazioni Beautiful: RJ di nuovo sotto torchio

Mentre a casa di Hope e Liam si starà consumando una vera e propria lotta, alla Forrester Creations Ridge tornerà alla carica con RJ. Il Forrester vorrebbe che il figlio riprendesse a lavorare in azienda e non si è ancora arreso alla decisione del ragazzo di non voler seguire le orme del padre. A dargli manforte, questa volta, saranno Eric e Steffy, che cercheranno di convincerlo a dare retta allo stilista. Brooke arriverà proprio in quel momento e si sentirà a disagio per suo figlio. Tenterà di farli smettere e sembrerà riuscirci tanto da convincere Ridge a pensare solo alla bellezza di riavere suo figlio di nuovo in città e la sua famiglia riunita e in pace… almeno per ora.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.