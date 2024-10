My Home My Destiny 2 Anticipazioni 16 ottobre 2024: Zeynep ed Emine ai ferri corti!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 16 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep ed Emine hanno una brutta discussione. Ecco perché...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 16 ottobre 2024, le decisioni di Zeynep non incontrano un consenso unanime. In particolar modo, Emine la sta criticando apertamente per il suo coinvolgimento nella vicenda di Mehdi. La loro discussione accesa ben presto si trasforma in un vero e proprio litigio tra le due amiche...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep non lascia Mehdi solo!

Mehdi si è visto costretto a restare dietro le sbarre perché è stato incastrato. Il meccanico era sul punto di tornare in libertà quando Ercan ha accoltellato Bekir nel bagno del carcere per poi correre ad avvisare le guardie, scaricando la colpa dell'accaduto su Mehdi. Come se non bastasse, l'avvocato di quest'ultimo, Huseyin, ha deciso di fare un passo indietro, lasciandolo senza un difensore. Zeynep, dispiaciuta al pensiero che Mehdi fosse stato abbandonato, ha preso un'importante - e difficile - decisione: sarebbe diventata l'avvocato dell'ex marito violento...

My Home My Destiny Anticipazioni: Veysi tiene in pugno Bekir...

Nuh ha avvisato Zeynep: Bekir non avrebbe mai e poi mai ritirato le sue accuse contro Mehdi perché qualcuno di potente lo tiene in pugno. Infatti, il detenuto ha una figlia gravemente malata che potrebbe salvarsi soltanto grazie ad un delicato intervento chirurgico, che, però, è molto costoso; Veysi, allora, ha offerto a Bekir i soldi necessari, ma, in cambio, lui avrebbe dovuto continuare a mentire, facendo sì che il meccanico resti in prigione...

Zeynep ed Emine si scontrano, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 16 ottobre 2024

Mentre Savas ed Emine hanno cominciato a provare a racimolare la cifra necessaria, Zeynep ha preso una pericolosa iniziativa. La giovane si è travestita da infermiera e si è intrufolata nella stanza d'ospedale in cui Bekir è ricoverato per avanzargli una proposta: si sarebbe fatta carico delle spese mediche per l'operazione di sua figlia, se si fosse deciso a testimoniare in favore di Mehdi. Ora, però, Zeynep si ritrova a scontrarsi con la sua amica, che non appoggia le scelte che sta facendo. Emine la sta criticando aspramente per il suo eccesivo coinvolgimento nella vicenda dell'ex marito. La loro discussione animata si sta per trasformare in una vera e propria lite...

