Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 ottobre 2024 - Taylor continuerà a insistere affinché Deacon riconquisti Brooke. La Hayes spererà che la sua amica e lo Sharpe si ritrovino e tornino insieme. Ma il suo non sarà certo un gesto di affetto nei confronti della Logan. La dottoressa vorrà così avere campo libero con Ridge, il padre dei suoi figli e l’uomo che amerà per sempre. Intanto Steffy rivelerà a Finn di aver confessato a Liam i suoi dubbi su Hope e il medico avrà paura che questa confessione possa creare problemi alla loro famiglia ma sua moglie lo rincuorerà dicendogli di essere sicura di aver fatto la cosa giusta... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 15 ottobre 2024 - il piano di Emir ed Asu per scambiare il ciuccio della piccola Deniz sembra funzionare. Quando Kemal si reca alla clinica per far analizzare il DNA della bambina, tutto va come previsto: l'ingegnere aveva già chiesto a Zehir di controllare che nessuno lo seguisse, ed infatti quest'ultimo si rende conto che Tufan lo sta pedinando. Allora, il Soydere capisce che, se vuole recuperare il vero DNA di Deniz, deve escogitare un altro piano, poiché le prove di cui è attualmente in possesso sono sicuramente contraffatte. Intanto, Fehime appare ancora molto sconvolta per aver troncato i rapporti con Zeynep... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 15 ottobre 2024 - Zeynep, vestita da infermiera, s'infiltra nella stanza di Bekir in ospedale e lo convince a testimoniare; in cambio, ovviamente ha qualcosa da offrirgli, ossia il denaro necessario per l'operazione della figlia... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 ottobre 2024 - Petra non riuscirà a staccarsi dal corpo di Feliciano, morto tra le sue braccia. La cameriera non vorrà separarsi da lui e Pia, preoccupata per lei, sarà costretta a chiedere aiuto a Cruz. L’unica persona che potrebbe far ragionare la domestica è proprio la marchesa. Intanto Curro si riprenderà ma la scomparsa del povero valletto oscurerà questo bel momento per Jana e Martina... Qui la trama completa de La Promessa.

