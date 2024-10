Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 ottobre 2024: Taylor fa il doppio gioco! Riuscirà a riavere Ridge?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 15 ottobre 2024 su Canale5, Taylor fa il doppio gioco con Brooke e Deacon per riavere Ridge! Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 15 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor continuerà a insistere affinché Deacon riconquisti Brooke. La Hayes spererà che la sua amica e lo Sharpe si ritrovino e tornino insieme. Ma il suo non sarà certo un gesto di affetto nei confronti della Logan. La dottoressa vorrà così avere campo libero con Ridge, il padre dei suoi figli e l’uomo che amerà per sempre. Intanto Steffy rivelerà a Finn di aver confessato a Liam i suoi dubbi su Hope e il medico avrà paura che questa confessione possa creare problemi alla loro famiglia ma sua moglie lo rincuorerà dicendogli di essere sicura di aver fatto la cosa giusta.

Beautiful Anticipazioni: Taylor spinge Brooke tra le braccia di Deacon… di nuovo

Taylor è delusa e ferita da Brooke e la loro amicizia è ormai al capolinea. Per questo motivo la dottoressa non si farà più alcuno scrupolo nell’ottenere quello che lei desidera. Visto che la Logan proprio non vuole sotterrare l’ascia di guerra, lei non si farà indietro con Ridge. Durante il pranzo con la sua “amica” a Il Giardino, la psichiatra insisterà ancora con lei affinché lasci che il suo ex amante si riavvicini a lei. La madre di Hope non ne vorrà sapere e come già successo in altre occasioni, farà capire di non voler in nessuno modo dare false speranze all’ex barista, che invece pare ancora legato a lei da un ricordo appassionato.

Anticipazioni Beautiful: Taylor confessa di voler riconquistare Ridge

Brooke si rifiuterà di concedere a Deacon un’altra chance e Taylor penserà di agire in un altro modo. Tornerà a pungolare lo Sharpe e a chiedere a lui di farsi di nuovo sotto con la sua ex compagna e madre di sua figlia. La dottoressa userà tutte le armi che possiede e arriverà persino a dire al barista di aver capito – grazie all'occhio clinico da psichiatra – che tra loro c’è ancora una forte rapporto e che sono solo frenati dagli eventi. Deacon però non si lascerà convincere e capirà che dietro alle mosse della donna c’è ben altro. Insomma il papà di Hope comprenderà perfettamente che Taylor vuole campo libero con Ridge e che si vuole servire di lui per accalappiare Brooke, l’unica donna che potrebbe di nuovo soffiarle il suo ex marito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn preoccupato per la confessione di Steffy

Steffy ha rivelato a Liam la verità, ovvero gli ha confessato tutti i suoi dubbi su Hope. La Forrester racconterà a Finn della conversazione avuta con lo Spencer e di come il ragazzo sia rimasto senza parole e il dottore avrà paura che quanto appena accaduto, generi il caos all’interno della loro famiglia. La Forrester rassicurerà il consorte e gli dirà di essere certa di aver fatto la cosa giusta ma le ansie del medico si riveleranno molto presto fondate. La rivelazione di Steffy non solo metterà Liam e Hope in crisi ma finirà per generare un vero e proprio putiferio.

