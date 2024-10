Endless Love Anticipazioni 15 ottobre 2024: Kemal cade in trappola...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 15 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir e Asu riescono a mettere i bastoni tra le ruote a Kemal...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 15 ottobre 2024, alle 14:10, il piano di Emir ed Asu per scambiare il ciuccio della piccola Deniz sembra funzionare. Quando Kemal si reca alla clinica per far analizzare il DNA della bambina, tutto va come previsto: l'ingegnere aveva già chiesto a Zehir di controllare che nessuno lo seguisse, ed infatti quest'ultimo si rende conto che Tufan lo sta pedinando. Allora, il Soydere capisce che, se vuole recuperare il vero DNA di Deniz, deve escogitare un altro piano, poiché le prove di cui è attualmente in possesso sono sicuramente contraffatte. Intanto, Fehime appare ancora molto sconvolta per aver troncato i rapporti con Zeynep...

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 15 ottobre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Endless Love del 15 ottobre 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap.

Endless Love Anticipazioni: Il piano di Kemal...

Kemal, sicuro che la piccola Deniz sia sua figlia e determinato a far venire a galla questa verità, ha deciso di continuare ad indagare, nonostante tutte le prove raccolte finora gli diano torto. Infatti, l'ingegnere è sicuro che ci sia lo zampino di Emir, chiaramente interessato ad insabbiare tutto. Allora, il Soydere ha chiesto a Leyla di entrare furtivamente in possesso del ciuccio della bambina, affinché poi lui potesse recarsi in un laboratorio per far effettuare il test del DNA. Benché fosse un piano apparentemente perfetto, le cose non andranno come previsto...

Endless Love Anticipazioni: Kemal cade nella trappola di Emir e Asu, ma...

Emir, scoperte le intenzioni di Kemal, ha deciso di giocare d'anticipo, ed ha messo in atto un piano con la complicità di Asu. Il loro piano prevedeva di scambiare il ciuccio di Deniz, e sembra funzionare. Il giovane si sta recando in clinica per far analizzare il DNA della bimba, ma Zehir si accorge che Tufan lo sta pedinando. In realtà, il Soydere lo aveva previsto, tanto che aveva precedentemente richiesto al braccio destro di tenere gli occhi aperti. Allora, il protagonista capisce di dover escogitare un altro piano per procurarsi un'altra prova, certo che quella di cui è in possesso sia già stata compromessa!

Fehime in pena per Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 12 ottobre 2024

Fehime è molto giù di morale. La donna ha dovuto affrontare la dura la realtà, ossia che Zeynep non fosse così innocente come credeva. Infatti, Fehime ha sorpreso la figlia in atteggiamenti intimi con Emir. Benché inizialmente avesse deciso di non farne parola con nessuno, alla fine, incapace di continuare a convivere con questo scabroso segreto, ha rivelato al resto della famiglia che Zeynep è l'amante del marito di Nihan. Huseyin, sconvolto e furibondo, ha afferrato la terzogenita per un braccio e l'ha sbattuta fuori di casa. La mamma, pur essendo indignata dal comportamento di Zeynep, sta soffrendo per il fatto che non abbia più rapporti con lei...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.