La Promessa Anticipazioni 15 ottobre 2024: Pia, in ansia per Petra, chiede aiuto a Cruz!

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 15 ottobre 2024, alle ore 19.35, ci rivelano che Petra non riuscirà a staccarsi dal corpo di Feliciano, morto tra le sue braccia. La cameriera non vorrà separarsi da lui e Pia, preoccupata per lei, sarà costretta a chiedere aiuto a Cruz. L’unica persona che potrebbe far ragionare la domestica è proprio la marchesa. Intanto Curro si riprenderà ma la scomparsa del povero valletto oscurerà questo bel momento per Jana e Martina.

La Promessa Anticipazioni: La morte di Feliciano sconvolge la tenuta

L’addio a Feliciano è stato straziante e molto doloroso. Teresa e Petra hanno dovuto lasciar andare il povero valletto, che ha sofferto fino alla fine. La morte del domestico è stata seguita da un alone di tristezza in tutta la tenuta e Jana si sente in colpa per non essere riuscita a dare una mano al ragazzo, presa com’era da salvare la vita a suo fratello, a cui ha donato il sangue. La ragazza farà presto i conti con l’ira di Teresa, che se la prenderà con lei per non averla ascoltata neanche per un momento e aver lasciato a morire il suo amato.

Anticipazioni La Promessa: Pia in ansia per Petra

Feliciano è morto tra le braccia di sua madre e Petra ha dovuto dire addio al suo bambino, con cui si era da poco riconciliata e con cui sperava di avere un futuro radioso. La cameriera era pure riuscita ad avere un dolce rapporto con Teresa, futura moglie di suo figlio, ma ora nulla di quanto aveva sperato e pregustato, si realizzerà. La donna farà fatica a staccarsi dal corpo esanime del giovane e Pia si renderà conto delle sue condizioni. Capendo il suo dolore, come solo un madre potrebbe capire in questo momento, la governante cercherà di aiutarla ma visto che lei sarà sorda a ogni tipo di richiamo, sarà costretta a chiedere l’intervento di Cruz.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia chiede aiuto a Cruz

Pia chiederà a Cruz di recarsi nella stanza di Feliciano e di dare una mano a Petra. La governante penserà che l’unica persona in grado di far ragionare la cameriera sarà proprio la marchesa, la donna per cui Petra farebbe di tutto. La nobile accetterà di dare una mano e si recherà dalla sua fidata alleata, che avrà da rivelarle una verità inaspettata. Intanto Curro si riprenderà ma questa bella notizia sarà purtroppo offuscata dalla tragedia della morte del povero valletto, di cui Jana – insieme ad Abel – sarà presto accusata da Teresa.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.35 e sabato e domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.