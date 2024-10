My Home My Destiny 2 Anticipazioni 15 ottobre 2024: Zeynep si traveste da infermiera. Ecco il suo folle piano!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 15 ottobre 2024 su Canale 5: Zeynep mette in atto un piano per aiutare Mehdi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 ottobre 2024, alle 16:40, Zeynep, vestita da infermiera, s'infiltra nella stanza di Bekir in ospedale e lo convince a testimoniare; in cambio, ovviamente ha qualcosa da offrirgli, ossia il denaro necessario per l'operazione della figlia...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep fa una scoperta importante...

Nuh ha messo al corrente Zeynep su ciò che aveva appena scoperto. Bekir, il detenuto accoltellato da Ercan dietro le sbarre, ha una figlia gravemente malata che potrebbe salvarsi grazie ad un delicato intervento chirurgico; tuttavia, stiamo parlando di un'operazione davvero molto costosa, che Bekir non potrebbe permettersi. Pertanto, quest'ultimo potrebbe aver accettato di piegarsi ad un ricatto pur di dare una chance alla figlia...

My Home My Destiny Anticipazioni: Veysi tiene in pugno Bekir!

Zeynep sa che Veysi tiene Bekir in pugno. Infatti, sembra proprio che il primo abbia deciso di pagare tutte le spese mediche per l'intervento chirurgico che potrebbe salvare la vita alla figlia del secondo, ma, in cambio, pretenderebbe che Bekir tenga la bocca chiusa: deve continuare a testimoniare contro Mehdi, mentendo spudoratamente, affinché il meccanico resti dietro le sbarre...

Il folle piano di Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 15 ottobre 2024

Mentre Savas ed Emine stanno provando a racimolare il denaro necessario per pagare l'operazione per la figlia di Bekir, per convincere quest'ultimo a sottrarsi al ricatto di Veysi, Zeynep sta prendendo una pericolosa iniziativa. La giovane si traveste da infermiera e s'infiltra nella stanza d'ospedale in cui è ricoverato il detenuto che si è beccato la coltellata. Zeynep dice a Bekir che se testimonierà a favore di Mehdi, scagionando dunque una persona innocente, allora lei gli darà i soldi di cui ha bisogno per provare a salvare la sua bambina...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 14 al 18 ottobre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.