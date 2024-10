Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 ottobre 2024 - Taylor vorrà un immediato chiarimento con Brooke. La Hayes sarà molto preoccupata e scossa a causa della confessione di Thomas, che le ha raccontato di come la Logan senior continui a screditarlo davanti a tutti e a non credere che lui sia cambiato. La dottoressa vuole capire perché la sua amica continui a non dare credito a suo figlio e perché non riesca a essere sinceramente contenta del suo cambiamento e del fatto che lui e Hope stiano lavorando così tanto bene insieme, da aver già ottenuto dei grandi successi. La Logan non potrà però ritrattare quanto già detto e sarà costretta a comportarsi così per difendere sua figlia dallo scandalo. Intanto Liam continuerà a passare la serata con Steffy e Kelly... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 11 ottobre 2024 - Emir lascia il baby-monitor acceso per farsi sentire da Nihan mentre parla con la piccola Deniz. Il giovane dice alla bambina che farà il possibile per continuare ad essere suo padre, anche nel caso di un eventuale divorzio dalla moglie. Inoltre, fa riferimento al fatto che Deniz lo abbia chiamato papà. Allora la Sezin si rende conto di quanto sia stata ingiusta con Kemal, negandogli la paternità; così lo chiama al telefono per dirgli tutta la verità... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 11 ottobre 2024 - Zeynep ha provato a convincere Bekir a vuotare il sacco, scagionando l'innocente Mehdi e puntando il dito contro il vero responsabile della sua aggressione, Veysu; tuttavia, ha fatto un buco nell'acqua, ed ora sta scoprendo il perché. Nuh viene a sapere che il detenuto che è stato accoltellato ha una figlia che ha bisogno di un intervento chirurgico molto costoso per guarire. Di fronte a questa situazione, l'avvocato comincia a sospettare che Bekir abbia accettato di tradire il meccanico in cambio dell'offerta di Veysu di coprire tutte le spese mediche... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 ottobre 2024 - Teresa e Petra saranno terrorizzate e penseranno al peggio. Feliciano si sentirà male all’improvviso. Il ragazzo sembrava aver superato brillantemente l’operazione ma purtroppo si comincerà a sospettare che le sue condizioni di salute siano compromesse. Per le due cameriere sarà un vero shock. Intanto Cruz e Don Lorenzo spereranno che Curro non si svegli mentre Pelayo rivelerà a Catalina di aver convinto la marchesa a riaccogliere in casa Maria. La Fernandez tornerà alla tenuta, accolta da tutti i suoi colleghi. Lope sarà invece stranito dalla scomparsa di Vera. La giovane è sparita da quando è arrivata la duchessa Susana, una vecchia amica di Cruz... Qui la trama completa de La Promessa.

