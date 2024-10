My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 7 all'11 ottobre 2024: Ozlem contro Zeynep, ma Baris la difende!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 7 all'11 ottobre 2024 su Canale 5, dal martedì al venerdì a partire dalle 16.40. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 7 ottobre 2024

Mehdi accetta il consiglio di Cengiz d'iniziare a procurarsi il denaro necessario per corrompere alcuni detenuti vicini a Veysi. L'obiettivo del meccanico è quello di ottenere protezione ed informazioni all'interno della prigione.

Puntata in onda martedì 8 ottobre 2024

Zeynep e Nuh decidono di raggiungere l'ospedale perché determinati a convincere Bekir a testimoniare contro Veysi. Riusciranno nell'impresa oppure faranno un buco nell'acqua?

Puntata in onda mercoledì 9 ottobre 2024

Ozlem si presenta a casa di Baris e Savas, e lo zio Riza le chiede d'incontrare Zeynep. L'uomo, infatti, ha notato che il nipote più grande ha cominciato a mostrare un certo interesse nei confronti della giovane.

Puntata in onda giovedì 10 ottobre 2024

Ozlem incontra Zeynep e scopre che quest'ultima ha una situazione famigliare tanto bislacca quanto complicata. Allora, la giovane s'infuria ed ha un'accesa discussione con Baris. Lui difende strenuamente Zeynep, ed il suo interesse per lei. Intanto, Zeynep sta continuando a lavorare al caso di Mehdi, sempre assistita da Savas e sempre senza rivelare nulla a Baris. il quale però è molto sospettoso.

Puntata in onda venerdì 11 ottobre 2024

Nuh viene a sapere che la figlia di Bekir ha bisogno di un intervento chirurgico molto costoso per poter guarire. Di fronte a questa situazione, Zeynep inizia a sospettare che il detenuto abbia accettato di tradire Mehdi in cambio dell'offerta di Veysi di coprire tutte le spese mediche.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.40.