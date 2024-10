My Home My Destiny 2 Anticipazioni 11 ottobre 2024: Zeynep fa una scoperta di fondamentale importanza!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda l'11 ottobre 2024 su Canale 5: Zeynep fa una scoperta che potrebbe rivelarsi fondamentale per far uscire Mehdi di prigione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 ottobre 2024, alle 16:40, Nuh viene a sapere che la figlia di Bekir ha bisogno di un intervento chirurgico molto costoso per poter guarire. Di fronte a questa situazione, Zeynep inizia a sospettare che il detenuto abbia accettato di tradire Mehdi in cambio dell'offerta di Veysi di coprire tutte le spese mediche...

My Home My Destiny Anticipazioni: Kibrit scongiura Zeynep...

Huseyin ha dato il colpo di grazia a Cemile, informandola del fatto che avesse deciso di fare un passo indietro: non essendo un avvocato penalista, riteneva che la cosa migliore da fare fosse abbandonare la difesa di Mehdi, la cui situazione si era notevolmente complicata. La giovane era disperata, così come Nuh, Benal e Kibrit, la quale, proprio perché in preda al panico, ha chiesto a Zeynep di assumere la difesa del padre...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep tenta l'impresa!

Zeynep, divenuta l'avvocato di Medhi, sta continuando a lottare con tutte le sue forze per tirarlo fuori di prigione. La ragazza sa bene che l'impresa sia piuttosto ardua, ma sa anche che non si darà per vinta. Determinata a centrare questo obiettivo, Zeynep, accompagnata da Nuh, si è recata in ospedale, dove ha incontrato Bekir. L'intento di Zeynep era quello di convincere Bekir a raccontare la verità, quindi a testimoniare a favore del meccanico e contro Veysu...

Zeynep fa una scoperta su Bekir, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny dell'11 ottobre 2024

Zeynep ha provato a convincere Bekir a vuotare il sacco, scagionando l'innocente Mehdi e puntando il dito contro il vero responsabile della sua aggressione, Veysu; tuttavia, ha fatto un buco nell'acqua, ed ora sta scoprendo il perché. Nuh viene a sapere che il detenuto che è stato accoltellato ha una figlia che ha bisogno di un intervento chirurgico molto costoso per guarire. Di fronte a questa situazione, l'avvocato comincia a sospettare che Bekir abbia accettato di tradire il meccanico in cambio dell'offerta di Veysu di coprire tutte le spese mediche...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.