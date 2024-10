Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 ottobre 2024: Taylor vuole un chiarimento con Brooke... ma non servirà a nulla!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda l'11 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Taylor vuole chiarire con Brooke. La Logan le deve immediate spiegazioni.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda l’11 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor vorrà un immediato chiarimento con Brooke. La Hayes sarà molto preoccupata e scossa a causa della confessione di Thomas, che le ha raccontato di come la Logan senior continui a screditarlo davanti a tutti e a non credere che lui sia cambiato. La dottoressa vuole capire perché la sua amica continui a non dare credito a suo figlio e perché non riesca a essere sinceramente contenta del suo cambiamento e del fatto che lui e Hope stiano lavorando così tanto bene insieme, da aver già ottenuto dei grandi successi. La Logan non potrà però ritrattare quanto già detto e sarà costretta a comportarsi così per difendere sua figlia dallo scandalo. Intanto Liam continuerà a passare la serata con Steffy e Kelly.

Beautiful Anticipazioni: Taylor vuole chiarimenti da Brooke

Taylor è delusa e ferita. Thomas le ha raccontato che Brooke non riesce a credere ai suoi cambiamenti e continua invece a considerarlo un pericolo per tutta la loro famiglia. Questa rivelazione ha fatto molto male alla Hayes, che sperava invece di aver risolto ogni problema con la sua amica ed era felice che i loro due figli, per anni uno contro l’altra, avessero finalmente sotterrato l’ascia di guerra e avessero trovato un modo per andare d’accordo. La dottoressa, sebbene molto arrabbiata, vorrà chiedere spiegazioni e non correre subito a conclusioni affrettate, che potrebbero portarla a chiudere definitivamente la sua amicizia con la sua antica rivale. Per questo deciderà di affrontarla e di capire cos’abbia da dirle a riguardo.

Anticipazioni Beautiful: Brooke deve mentire!

Brooke non può rivelare a Taylor che la sua vera preoccupazione è che Hope abbia perso la testa per Thomas e che provi per lui una grande attrazione. La Logan deve proteggere sua figlia e il suo matrimonio, costi quel che costi, anche se questo vorrà dire mentire alla sua amica e mettere in pericolo la loro amicizia. La bionda in realtà non si fida davvero al 100% di Thomas ma se non fosse stato per le novità nella vita della sua bambina, avrebbe sicuramente apprezzato l’armonia che il giovane Forrester ha riconquistato sia nella sua mente sia con Douglas sia con la stessa Hope. Dovrà quindi fingere di essere ancora sull’attenti e di non apprezzare per nulla il suo figliastro, scatenando ovviamente la reazione della Hayes, spiacevolmente sorpresa che la sua amica, o ormai presunta tale, continui a non voler superare il passato e sia aggrappata a situazioni che dovrebbero essere morte e sepolte, soprattutto dopo il loro patto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam e Steffy di nuovo a confronto

Liam ha raggiunto Steffy a casa sua per passare una serata insieme a Kelly. I due saranno molto felici di stare accanto alla loro bambina, che si dimostrerà sempre più una ragazzina vispa e intelligente. Lo Spencer non riuscirà però a togliersi dalla mente le sue paure e stavolta la sua ex moglie sarà costretta a fargli una rivelazione clamorosa, che non avrebbe mai voluto fargli. La Forrester si troverà con le spalle al muro e non potrà fare a meno di dire all’ex marito che non deve guardarsi le spalle da Thomas ma da Hope, la sua amata e dolce mogliettina, che ormai non è più se stessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 ottobre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.