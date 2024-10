My Home My Destiny 2 Anticipazioni 8 ottobre 2024: Zeynep tenta l'impresa! Ce la farà?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda l'8 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep deve mettere a segno un colpo importante, ma è molto difficile...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono stupefacenti. Nell'episodio in onda l'8 ottobre 2024, Zeynep e Nuh decidono di raggiungere l'ospedale perché determinati a convincere Bekir a testimoniare contro Veysi. Riusciranno nell'impresa oppure faranno un buco nell'acqua?

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi viene incastrato!

Mehdi era pronto a lasciare il carcere, e non stava più nella pelle: non vedeva l'ora di tornare in libertà per ricominciare altrove insieme ai suoi cari, che lo attendevano all'esterno della prigione con altrettanta impazienza. Purtroppo, però, c'è stato un terribile imprevisto. Ercan ha accoltellato Bekir nel bagno del carcere, e poi è corso a chiamare le guardie per denunciare il meccanico!

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep assume la difesa di Mehdi!

Quando Huseyin ha capito che cosa stava accadendo, ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla difesa di Mehdi: non si sentiva più grado di rappresentarlo, non essendo un avvocato penalista. Allora, Zeynep, pur di non abbandonarlo al suo destino, ha fatto una scelta difficile, ossia ha assunto la difesa dell'ex marito, nonostante tutto il male che le aveva inferto...

Zeynep prova a convincere Bekir a dire la verità, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny dell'8 ottobre 2024

Zeynep non si dà per vinta. La giovane sa bene che far uscire Mehdi di prigione non sarà per niente facile, ma sa anche che non getterà la spugna tanto facilmente. Ora, determinata a centrare questo obiettivo, Zeynep, accompagnata da Nuh, si sta recando in ospedale, dove incontrerà Bekir. L'intento della ragazza è quello di convincere Bekir a raccontare la verità, quindi a testimoniare a favore del meccanico e contro Veysu. Zeynep riuscirà nell'impresa oppure farà un buco nell'acqua?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.