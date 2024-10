La Promessa Anticipazioni dal 7 al 13 ottobre 2024: Curro e Feliciano tra la vita e la morte. Cruz canterà vittoria?

Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 7 al 13 ottobre 2024

Puntata di Lunedì 7 ottobre 2024

Don Lorenzo ha finto di avere un dolore alla sciatica così intenso da impedirgli di partecipare alla caccia. Il conte si è così costruito un ottimo alibi, che gli permetterà di essere estraneo ai fatti che accadranno durante la caccia. Curro e Feliciano, ignari di essere osservati da un cecchino, verranno colpiti da due colpi di fucile. La situazione apparirà immediatamente drammatica. Don Alonso ordinerà a Manuel di chiamare il dottor Sandoval, il medico chirurgo, per visitare Curro. Petra, in lacrime, convincerà Cruz a far operare Feliciano da Sandoval. Il ragazzo verrà sottoposto a un intervento terribilmente crudo. Leggi le Anticipazioni Complete delle puntate de La Promessa del 7 ottovre 2024

Puntata di Martedì 8 ottobre 2024

Jana ha informato Maria che Cruz non intende riassumerla alla tenuta e la Fernandez comunicherà a Salvador di volersene andare, lasciando casa di Ramona, per trovare lavoro altrove. La cameriera sa che sarà impossibile trovare un impiego nella zona, a causa della nomea di ladra. Il dottor Sandoval, dopo aver operato Feliciano, rivelerà ai marchesi di non potersi occupare di Curro e suggerirà loro di portarlo in ospedale. Abel si opporrà a questa decisione. Leggi le Anticipazioni Complete delle puntate de La Promessa dell'8 ottobre 2024

Puntata di Mercoledì 9 ottobre 2024

Don Lorenzo, dopo aver parlato a lungo con i medici, prenderà la decisione di lasciare che Curro rimanga alla tenuta e lo affiderà alle cure di Abel. Il conte fingerà di pensare al bene di suo figlio ma di nascosto continuerà a tramare con Cruz per liberarsi del ragazzo. Abel deciderà di procedere con la trasfusione di sangue e chiederà a tutti di partecipare. Dopo aver effettuato i prelievi su ogni abitante de La Promessa, capirà che l’unica compatibile con Curro è Jana. Dopo l’allontanamento di Jeronimo, Catalina pregherà Pelayo di intervenire a favore di Maria e di chiedere a Cruz che la Fernandez sia reintegrata. Feliciano si risveglierà e sembrerà stare meglio; per questo si presenterà in cucina per lavorare ma Don Romulo lo sgriderà e gli ordinerà di tornare a letto, non prima di avergli chiesto cosa sia successo durante la caccia. Il maggiordomo vorrebbe capire la dinamica dell’incidente e più tardi cercherà di ricostruirla insieme a Pia. I due saranno d’accordo che qualcosa non quadra in come si sono svolti gli eventi. Jana, dopo la trasfusione, sarà molto debole ma vorrà rimanere accanto a Curro. Manuel le dirà di andare a riposarsi e l’affiderà alle cure di Vera. Leggi le Anticipazioni Complete delle puntate de La Promessa del 9 ottobre 2024

Puntata di Giovedì 10 ottobre 2024

Grazie alla trasfusione di Jana, Curro si riprenderà e Abel deciderà di operarlo. Il dottore allestirà una sala operatoria nella sua camera mentre Manuel andrà a cercare i medicinali. Il marchese non troverà però l’etere e così, per andare a cercarlo, prenderà l’aereo. Jana gli chiederà di poterlo accompagnare. Cruz rimprovererà Don Romulo per via dei dubbi che il maggiordomo ha sollevato su come si svolti i fatti durante la battuta di caccia mentre Martina, in ansia per Curro, porterà il grammofono nella sua camera per farlo distrarre. Catalina l’aiuterà e la figlia di Margarita riuscirà a confessare alla cugina di essere innamorata del ragazzo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 10 ottobre 2024

Puntata di Venerdì 11 ottobre 2024

Cruz e Don Lorenzo spereranno che Abel abbia preso la scelta sbagliata e che l’operazione sia fatale per Curro. Pelayo rivelerà a Catalina di essere riuscito a convincere Cruz a riassumere Maria e i due correranno a informare i domestici di questa grande novità. Tutti i camerieri, appena vedranno la Fernandez di nuovo tra loro, saranno molto felici. Purtroppo questo clima di gioia durerà poco. Feliciano si sentirà male e sembrerà peggiorato. Teresa, spaventata, chiederà a Jana di visitarlo. Intanto Lope si metterà alla ricerca di Vera e inizierà a capire che la ragazza sta cercando di evitare qualsiasi contatto con la duchessa Susana, che ha fatto visita a Cruz. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'11 ottobre 2024

Puntata di Sabato 12 ottobre 2024

Catalina sarà molto grata a Pelayo per aver fatto leva su Cruz e confesserà a Margarita di sentirsi in colpa per aver rifiutato la proposta di matrimonio del giovane. La zia a spingerà a seguire i suoi sentimenti. Curro faticherà a risvegliarsi dopo l’operazione e questo a causa della quantità eccessiva di etere, usata durante l’operazione, che sembrerà però riuscita. Don Lorenzo e Cruz saranno furiosi. Vera riuscirà a non farsi riconoscere da Susana e per ringraziare Lope della sua pazienza, gli regalerà un tartufo e gli prometterà di organizzare una cena squisita. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 12 ottobre 2024

Puntata di Domenica 13 ottobre 2024

Teresa e Petra saranno in ansia per Feliciano e lo veglieranno costantemente. Teresa, disperata, chiederà ad Abel di intervenire. Il medico non potrà aiutarla perché impegnato con Curro e la costringerà ad andare alla ricerca del dottore Guillen in paese. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 13 ottobre 2024

