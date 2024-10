Endless Love Anticipazioni Puntate dal 7 al 12 ottobre 2024: Zeynep cacciata di casa, Kemal vicino alla verità

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 7 al 12 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 7 al 12 ottobre 2024 su Canale 5, dalla domenica al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche venerdì sera e nel weekend. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 7 ottobre 2024

Kemal inizia ad indagare sui movimenti di denaro della società di Emir, mentre Tufan riesce ad avere la conferma che Ayhan e Leyla si sono recati all’ospedale di Zonguldak dove è nata Asu. Nel frattempo, Zeynep è disperata e va da Hakan per implorarlo di sposarla ma lui, minacciato dal Soydere, le dice di non poterlo fare. Nihan sta per andare a fare visita alla zia Leyla insieme alla piccola Deniz, quando le viene recapitato un misterioso pacco. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 7 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 8 ottobre 2024

Nihan vuole che sia Kemal a dare a Deniz i giocattoli in legno che le ha regalato e per questo organizza un incontro a casa di Leyla, che si rivelerà una serata davvero magica e serena. La zia della Sezin, nel frattempo, vuole risposte sul passato di Ayhan e per questo si reca con il portavoce del suo villaggio, facendo una scoperta sconcertante. Clima teso a casa Soydere: Asu viene accolta con risentimento da Fehime che non la perdona per averle mentito sulla sua identità per lunghi anni. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love dell’8 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 9 ottobre 2024

Emir scopre, grazie all’aiuto di un tecnico specializzato, che Kemal ha ricevuto un fax con il certificato di nascita di Asu e può così dimostrarle che non è stato lui a smascherarla. Kemal l’ha venduta ai media, dopo averla sposata solo per acquisire le sue quote azionarie. Nel frattempo, a casa Soydere la cena per presentare Hakan in famiglia è a dir poco imbarazzante per tutti e Kemal incalza il poliziotto, temendo nuovi sotterfugi da parte di Zeynep. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 9 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 10 ottobre 2024

Zeynep e Hakan sono casa Soydere per annunciare il loro imminente matrimonio ma Kemal si oppone, sicuro che i due stiano fingendo. A complicare la situazione arriva la rivelazione di Fehime, che svela che Zeynep ha una relazione segreta con Emir, portando Huseyin a infuriarsi e cacciarla di casa. Mentre Asu chiede a Emir di allearsi contro Kemal, Nihan chiama il marito per avvertirlo che Mujgan ha mosso la sua mano. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 10 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 11 ottobre 2024

Emir è certo che la presenza di Deniz stia aiutando la madre a risvegliarsi dal suo lunghissimo coma ma Nihan è infastidita dal tempo che la figlia trascorre con suo marito. Dopo aver scoperto che le ha nascosto cose molto importanti del suo passato, Leyla mantiene le distanze da Ayhan. Zehir, invece, scopre che uno degli uomini che è stato pagato da Emir si chiama Raci Esindere ed è il proprietario di una clinica privata. Kemal riconosce l’uomo immediatamente dopo aver visto le sue le foto! Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love dell’11 ottobre 2024.

Puntata Serale in onda Venerdì 11 ottobre 2024

Deniz ha la febbre altissima e Vildan corre alla clinica dopo aver avvertito Nihan, che accusa immediatamente Emir di aver somministrato alla bambina un medicinale per causarle questi sintomi. L’uomo nega e in clima si scopre che la febbre è data dal primo spuntare dei dentini. Emir, furioso, mette Nihan davanti ad un bivio: preferisce che lui si prende cura della piccola come fosse sua o vuole che lui sia per lei un patrigno odioso? Mentre Leyla continua ad interrogarsi sulla vera identità di Ayhan e sul legame con suo padre, Banu informa Emir che Zeynep è stata cacciata di casa a causa della loro tresca clandestina. Hakan vorrebbe aiutare la Soydere ma lei si rifiuta di accettare, mentre Kemal indaga sul gruppo sanguino di Deniz e sulle donazioni che Emir ha fatto alla clinica. Kemal continua a sospettare che Deniz possa essere sua figlia ma Emir ha fatto bene il suo lavoro e le prove sono irreperibili. Mentre sospetta che Nihan stia rivedendo il suo primo amore, Emir offre a Zeynep una casa in cui andare a vivere ma lei rifiuta, non volendo più essere accostata alla figura della sua amante. Mentre Tarik, sebbene deluso dal suo comportamento, si mette sulle tracce di Zeynep per assicurarsi che stia bene, Emir vorrebbe che Nihan partisse con sua madre per Los Angeles ma lei si rifiuta. Emir ha in mente un nuovo piano contro Kemal, mentre Leyla chiede aiuto a Nevzat per scoprire la natura del legame tra Ayhan e suo padre. Emir vuole che Nihan rimanga con lui e quindi, lasciando acceso il baby monitor nella camerata di Deniz, si lancia in un toccante discorso sul fatto che lui si sente suo padre e che si è emozionato quando la bambina lo ha chiamato papà, sperando di addolcire Nihan nei suoi confronti e spingerla a partire con la madre. La Sezin, vedendo la scena, si rende conto del torto che sta facendo a Kemal e decide di rivelargli tutta la verità, chiamando al telefono. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata Serale di Endless Love dell’11 ottobre 2024.

Puntata in onda Sabato 12 ottobre 2024

Grazie ad Asu, Emir ha fatto hackerare il cellulare di Kemal e ha così dirottato le chiamate in arrivo sul telefono di Kemal verso il suo. Da qui, l’hacker riesce a rispondere alle domande di Nihan usando delle parole preregistrate di Kemal, confermandole un appuntamento che non c’è. Leyla, invece, ha scoperto che Ayah è stato condannato alla prigione dopo essere stato sorpreso a rubare nella cassaforte di suo padre. La zia di Nihan invia a Kemal il documento di Deniz, inconsapevole che il documento è stato contraffatto da Tufan per ordine di Emir. Il gruppo sanguigno non corrisponde e Leyla consiglia a Kemal di accettare la realtà e arrendersi, ma lui sente che c’è ancora qualcosa da scoprire e riprende le ricerche. Emir è pronto a tutto per fa sì che Nihan rimanga legata a lui e così anche Deniz. L’uomo organizza un terribile e agghiacciante imbroglio ai danni della moglie, fingendo di spingere la carrozzina della figlia già dagli scogli, mentre nella carrozzina si trovava in realtà una bambola. Emir farà dunque capire a Nihan che questo è un avvertimento di ciò che potrebbe accadere se non gli permetterà di fare da padre a Deniz, prima di obbligarla a non dire nulla a Kemal. Quest’ultimo, nel frattempo, viene raggiunto da Zeynep: la sorella ha scoperto che la loro madre tiene una foto di Deniz sotto al letto e per il Soydere questa è un’ulteriore prova che la bambina sia davvero sua figlia. Le ricerche di Leyla la portano a scoprire una verità assurda: nel 1982, infatti, suo padre aveva fatto condannare Ayhan a sei anni di reclusione nonostante fosse innocente. Mentre Kemal distrae Nihan in un maneggio, mostrandole il cavallo che vorrebbe regalare a Deniz, Leyla si introduce in casa di Emir per raccogliere campioni della bimba da poter usare per il test del DNA. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 12 ottobre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.