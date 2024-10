La Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2024: Maria torna alla tenuta mentre Feliciano si sente male!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda l'11 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Feliciano si sentirà male e le sue condizioni di salute saranno molto gravi. Intanto Pelayo informerà Catalina di essere riuscito a convincere Cruz a riassumere Maria. La Fernandez potrà tornare alla tenuta.

Nella puntata de La Promessa in onda l’11 ottobre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, Teresa e Petra saranno terrorizzate e penseranno al peggio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Feliciano si sentirà male all’improvviso. Il ragazzo sembrava aver superato brillantemente l’operazione ma purtroppo si comincerà a sospettare che le sue condizioni di salute siano compromesse. Per le due cameriere sarà un vero shock. Intanto Cruz e Don Lorenzo spereranno che Curro non si svegli mentre Pelayo rivelerà a Catalina di aver convinto la marchesa a riaccogliere in casa Maria. La Fernandez tornerà alla tenuta, accolta da tutti i suoi colleghi. Lope sarà invece stranito dalla scomparsa di Vera. La giovane è sparita da quando è arrivata la duchessa Susana, una vecchia amica di Cruz.

La Promessa Anticipazioni: Feliciano si sente male

L’operazione di Curro sembra andata bene ma c’è ancora grande apprensione per lui mentre Feliciano è sveglio e anzi si è rimesso in piedi. Tra i due, è lui ad aver subito l’intervento più duro e barbaro, senza anestesia e purtroppo allestito in modo veloce e poco accurato. E sarà proprio per questo che le sue condizioni di salute, all’inizio apparentemente buone, peggioreranno precipitosamente. Il valletto si sentirà male e Teresa e Petra si spaventeranno moltissimo. Le due capiranno subito che la situazione è grave e che si dovrà correre ai ripari. Teresa chiederà a Jana di visitare il suo amato e quello che le dirà la cameriera non le piacerà per nulla.

Anticipazioni La Promessa: Maria torna a casa

Cruz e Don Lorenzo non si cureranno certo delle condizioni di Feliciano ma osserveranno quelle di Curro e spereranno che il ragazzo non ce la faccia. Mentre i due attenderanno che il loro piano porti i risultati sperati, Pelayo informerà Catalina di essere riuscito a convincere Cruz a riassumere Maria. La marchesina sarà contentissima ma soprattutto ringrazierà con grande trasporto il conte. Poi correrà insieme a lui a informare i domestici di questa grande novità e tutti saranno felici di rivedere la Fernandez tra di loro.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Vera è sparita!

Maria tornerà finalmente alla tenuta e potrà riprendere il suo lavoro. Catalina non saprà come ringraziare Pelayo e in lei comincerà a farsi largo un grande senso di colpa. Intanto Lope si accorgerà che da qualche tempo, precisamente da quando è arrivata la duchessa Susana, Vera è sparita. Il cuoco la cercherà ovunque ma farà molta fatica a trovarla. Cosa le sarà successo? Perché se ne sarà andata così di soppiatto? Il giovane cercherà di capirlo ma vi anticipiamo che questa situazione rimarrà a lungo un mistero per il buon chef.

