Beautiful Anticipazioni Puntate dal 7 al 12 ottobre 2024: L'amicizia tra Brooke e Taylor vacilla a causa di Hope e Thomas

Vediamo cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 7 al 12 ottobre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato.

Puntata in onda Lunedì 7 ottobre 2024

Hope cerca di chiarire ma anche di scusarsi con Thomas, dopo che il ragazzo l’ha sentita parlare con Brooke e rivolgergli commenti molto poco lusinghieri. La ragazza ribadisce al Forrester la sua fiducia e gli rivela di sentirsi molto a suo agio con lui. Il ragazzo, nonostante le scuse di Hope siano piuttosto confuse, si mostra molto comprensivo e le dice di capire perché sua madre ce l’abbia con lui. Intanto Brooke, in ansia per quello che sta succedendo a sua figlia, si confida con Taylor, che le confessa di non capire la sua preoccupazione per la recente e stretta collaborazione tra i loro figli e difende strenuamente Thomas. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 7 ottobre 2024

Puntata in onda Martedì 8 ottobre 2024

Brooke non riesce a confessare a Taylor di sospettare che Hope sia attratta da Thomas ma la Hayes comincia a capire che qualcosa non quadri e che l’ansia della sua amica sia motivata da qualcos’altro. Wyatt tenta in tutti i modi di frenare la preoccupazione di Liam ma soprattutto lo invita a darci un taglio con la sua ossessione per Thomas e a ricostruire l’intesa con sua moglie. Hope intanto continua a rassicurare il Forrester e gli ribadisce di provare per lui molta stima ma soprattutto di essere felice che lui sia cambiato e che stia dando un valido contributo sia alla sua linea che alla sua famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'8 ottobre 2024

Puntata in onda Mercoledì 9 ottobre 2024

Bill non ha mollato la presa su Katie nonostante lei abbia una relazione ormai stabile con Carter. Lo Spencer è pronto a cogliere un’occasione, appena gli si presenterà davanti. Il magnate invita Liam non fidarsi di Thomas e a non abbassare mai la guardia con lui. Brooke riesce a sviare i sospetti di Taylor e torna a interrogare Hope sui suoi reali sentimenti per Thomas. La Logan è preoccupata dallo strano comportamento della figlia che prima ha espresso opinioni molto negative sul Forrester e poi le ha ritrattate. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 9 ottobre 2024

Puntata in onda Giovedì 10 ottobre 2024

Thomas racconta a Taylor quanto accaduto e la Hayes rimane molto delusa dall’atteggiamento della sua amica e comincia a non fidarsi più di lei. Brooke intanto capisce che Hope è sinceramente attratta da Thomas e continua a spingerla a rivelarle tutto. La Logan continua a negare con forza di provare qualcosa per il Forrester e dice di essere molto triste per via del fatto che il Forrester l’abbia sentita parlare male di lui. La piccola Logan si mostra pentita per quello che ha fatto e per non aver rispettato, così facendo, gli sforzi che il suo designer sta facendo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 10 ottobre 2024

Puntata in onda Venerdì 11 ottobre 2024

Taylor è molto preoccupata per quello che le ha raccontato Thomas e si rammarica che Hope abbia pensato così tanto male di suo figlio e lo abbia screditato davanti alla madre. Per questo cerca di chiarire con Brooke che però, per sviare i sospetti dell’amica, ribadisce – esagerando – di non fidarsi del Forrester. La dottoressa ne rimane profondamente delusa, soprattutto perché credeva che le difficoltà tra loro fossero superate. Liam intanto passa la serata a casa di Steffy per stare con Kelly. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'11 ottobre 2024

Puntata in onda Sabato 12 ottobre 2024

Liam riceve una telefonata da Hope, che lo avverte che rimarrà di nuovo a lavorare sino a tardi con Thomas. Lo Spencer non la prende bene e si sfoga con Steffy, che decide di rivelargli le sue paure. La Forrester gli confessa di pensare che il vero pericolo, ora, sia proprio Hope, che lei è convinta sia attratta da lui. Il ragazzo, spaventato da questa rivelazione e turbato dalla chiamata della moglie, ha una crisi di ansia. La Forrester si sente in dovere di metterlo in guardia.

Steffy ribadisce a Liam di avere il sospetto che Hope sia attratta da Thomas ma lo Spencer si rifiuta di credere a tutto questo ma la Forrester si dice più che convinta di quanto ha visto e percepito. Spinge quindi il suo ex marito ad avere un faccia a faccia chiarificatore con la consorte. Brooke e Taylor hanno una conversazione civile ma piuttosto dura, in cui la Hayes accusa la Logan di non averle rivelato tutto sui suoi sentimenti per Thomas. La dottoressa comincia a dubitare della loro amicizia. Brooke è amareggiata ma non può tornare indietro sui suoi passi e per difendere Hope lascia credere a Taylor che le cose siano esattamente come dice.

Hope confida a Thomas le sue difficoltà con Liam e lui la sprona a tornare a casa per chiarire. La ragazza segue il suo consiglio ma una volta faccia a faccia con il marito, si ritrova con il dito puntato contro. Liam le riferisce i sospetti di Steffy e le dice che la Forrester è enormemente preoccupata per suo fratello così come lo è lui per la loro famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 12 ottobre 2024

