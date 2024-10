Endless Love Anticipazioni 11 ottobre 2024: Nihan rivela a Kemal che Deniz è figlia sua!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda l'11 ottobre 2024 su Canale 5: Nihan è pronta dire a Kemal tutta la verità su Deniz!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 ottobre 2024, alle 14:10, Emir lascia il baby-monitor acceso per farsi sentire da Nihan mentre parla con la piccola Deniz. Il giovane dice alla bambina che farà il possibile per continuare ad essere suo padre, anche nel caso di un eventuale divorzio dalla moglie. Inoltre, fa riferimento al fatto che Deniz lo abbia chiamato papà. Allora la Sezin si rende conto di quanto sia stata ingiusta con Kemal, negandogli la paternità; così lo chiama al telefono per dirgli tutta la verità...

Endless Love Anticipazioni: Nihan, Kemal e Deniz insieme...

Nihan, pur sapendo di rischiare grosso, ha comunque deciso di far sì che Kemal consegnasse di persona i giocattoli di legno che ha comprato per la piccola Deniz. Così, lei e la bambina si sono incontrate con l'ingegnere a casa di Leyla, ovviamente in gran segreto: Emir non avrebbe dovuto sapere niente, altrimenti la sua furia si sarebbe abbattuta su tutti loro in modo implacabile. Quindi, i tre hanno passato due ore da favola come una vera famiglia felice...

Endless Love Anticipazioni: Emir sempre più affezionato a Deniz...

Mentre Nihan concedeva a Kemal la possibilità di trascorrere un po' di tempo in compagnia di Deniz, Emir cominciava a palesare il suo attaccamento alla bambina. La giovane se ne è accorta quando lui le ha detto di essere certo che la presenza di Deniz facesse bene a Mujgan, la quale, forse, si sarebbe persino potuta risvegliare dal coma grazie a lei. Tuttavia, la Sezin non è per niente felice di questa novità...

Nihan vuole dire la verità a Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'11 ottobre 2024

Emir sta lasciando acceso il baby-monitor di proposito: vuole che Nihan lo senta mentre parla con Deniz. L'imprenditore dice a quest'ultima che, qualsiasi cosa accadrà, addirittura in caso di divorzio dalla moglie, farà il possibile per continuare ad essere suo padre. Inoltre, fa riferimento al fatto che, qualche giorno prima, è sicuro che lo abbia chiamato papà. La Sezin è sconvolta, e all'improvviso si mette a pensare a quanto sia stata ingiusta a privare Kemal della sua paternità. Sentendosi profondamente in colpa nei suoi confronti, prende una drastica decisione: lo chiamerà e gli dirà la verità...

