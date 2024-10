Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 ottobre 2024 - Brooke cercherà di capire cosa passi davvero nella testa di Hope. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan senior sarà molto preoccupata per sua figlia e vorrà sapere perché abbia ritrattato le sue opinioni su Thomas, poche ore dopo aver espresso dure opinioni su di lui. La bionda avrà il terrore che sua figlia abbia davvero perso il senno. Intanto Bill continuerà a essere convinto che Katie tornerà da lui molto presto e che debba solo cogliere l’occasione giusta per fare di nuovo breccia nel cuore della donna. Il magnate intanto consiglierà a Liam di non abbassare la guardia con il Forrester, sempre pericoloso... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 ottobre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 9 ottobre 2024 - Emir, grazie all'aiuto di un tecnico, scopre che Kemal ha ricevuto un fax con l'estratto di nascita di Asu; in questo modo, può dimostrare a quest'ultima che non l'ha incastrata lui, ma che è stato proprio il suo amato marito. Inoltre, Emir capisce che il Soydere ha sposato Asu soltanto per mettere le mani sulle sue quote azionarie. Intanto, a casa Soydere sta avendo luogo una cena per conoscere meglio Hakan, anche se l'atmosfera più che gioiosa è tesa. L'ingegnere, ad esempio, temendo altri sotterfugi da parte di Zeynep, incalza il commissario con le sue insinuazioni... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 7 al 12 ottobre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 9 ottobre 2024 - Ozlem si presenta a casa di Baris e Savas, e si ritrova a confrontarsi con Ali Riza. Quest'ultimo ha una richiesta specifica da fare alla nipote: vorrebbe che incontrasse quanto prima Zeynep. Ali Riza, infatti, ha in mente un piano ben preciso. Lo zio, essendosi reso conto del debole che l'avvocato ha per la sua giovane collaboratrice, crede che sia il caso che Ozlem conosca più a fondo Zeynep ed esprima un suo giudizio... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 7 all'11 ottobre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 ottobre 2024 - Don Lorenzo darà ad Abel il permesso di occuparsi di Curro. Il dottor Bueno deciderà di aspettare che le condizioni del barone siano stabili prima di procedere all’operazione. Per aiutare il ragazzo a riprendersi, chiederà a tutti di donare il loro sangue ma l’unica persona compatibile con il ragazzo sarà Jana. La cameriera non se lo farà ripetere due volte e sarà pronta a dare una mano a suo fratello. Intanto Feliciano si riprenderà e si presenterà in cucina da Don Romulo per tornare in servizio. Il maggiordomo lo rispedirà immediatamente a letto mentre Catalina pregherà Pelayo di intervenire in favore di Maria parlando con Cruz. Pia e Don Romulo saranno molto scossi dagli eventi ed entrambi saranno convinti che ci sia qualcosa di oscuro dietro a quanto accaduto e cercheranno di vederci chiaro... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 ottobre 2024 .